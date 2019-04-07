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極品「花生麻糬」！暖心母子照超療癒　飼主一句話讓4萬人驚呆

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母子合影超療癒，飼主一句話驚呆4萬人。（圖／翻攝自推特用戶@solokov09）

▲日本一對母子睡午覺的照片引發網友熱議。（圖／翻攝自推特用戶@solokov09）

記者吳鎮良／綜合報導

真不愧是青出於藍更勝於藍！日本有張照片最近在網路上引發網友熱議，表面上來看是2隻身上擁有橘白花紋的喵星人頭靠著頭在睡午覺，和煦的陽光輕輕照射進來，讓整個畫面顯得格外幸福溫馨，只不過當貓咪的飼主無意間說出一句話之後，竟讓4萬多名網友驚呆了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

推特用戶@solokov09在上月31日上傳一張照片，畫面中2隻貓咪身上的橘白花紋，彷彿是塊美味可口的花生麻糬，尤其右邊那隻身型豐滿的主子，更是眾多貓奴心目中極品中的極品，讓人看了真是好想摸一把牠的肚肚；只見2位喵星人頭靠著頭睡覺，畫風十分溫馨。

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母子合影超療癒，飼主一句話驚呆4萬人。（圖／翻攝自推特用戶@solokov09）

▲右邊是子！右邊是子！右邊是子！（圖／翻攝自推特用戶@solokov09）

母子合影超療癒，飼主一句話驚呆4萬人。（圖／翻攝自推特用戶@solokov09）

▲喵媽媽和另一位小孩身形差不多。（圖／翻攝自推特用戶@solokov09）

其實飼主在PO出照片的同時，也一併說道，「這是一對貓的父母和孩子。順帶說一句，左邊是媽媽，右邊是兒子。對，是我的兒子」。這張照片目前已累積4萬多個按讚數，網友看完紛紛表示，「有去阿嬤家」、「橘勢不穩」、「一定是隔代教養XD」、「要好好保護好媽媽喔」、「成就：一眠大一寸」。

許多人也在底下留言笑說，「 十隻橘貓九隻胖 最後一隻超級胖」、「兒子一定是阿嬤養」、「很重，所以說3次」、「根本不稀奇，各位肥宅比媽媽大隻的舉手，大太多的舉雙手」、「長江後浪推前浪 前浪睡在後浪旁」；另外也有人分享經驗說，「可能媽媽以前是流浪貓，因為營養不良所以長不大。我們巷子裡的流浪母貓體型停留在家貓8個月大的大小」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪花生麻糬母子照阿嬤日本

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