聽到腳步聲叼娃娃探頭　黃金獵犬瞇眼燦笑搖尾巴：早安..

▲一聽到主人的腳步聲，阿金立刻叼著娃娃探出頭來。（圖／翻攝自Instagram用戶@aarun_evolution）

寵物小組／綜合報導

日本有一對超可愛的黃金獵犬姊妹花「阿燦」(あーちゃん)和「YAYA」(ぺー)，牠們的個性活潑好動，也常常配合主人打扮成不同的造型，舉手投足都超有戲的牠們累積了不少粉絲，日前主人錄下阿燦一起床就抱著牠最喜歡的小狗娃娃時的生活日常，並將影片分享在Instagram上，阿燦超萌的反應讓許多網友直呼可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶@aarun_evolution日前PO出這段視頻並註解，「早上好！」畫面中，阿燦一聽到主人正要上樓的腳步聲，立刻心急地探叼著娃娃探出頭來；只見牠一開始沒把娃娃咬好，不小心掉到地板上，當牠再次叼好時臉上掛著療癒的笑容，尾巴也不停地開心的搖。

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在 Instagram 查看這則貼文 あーちゃんぺー（@aarun_evolution）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 6 日 上午 2:02 張貼

這段讓人看了都快融化的影片，日前被IG黃金獵犬粉專「goldenretrievers」轉貼分享，不到一日就突破23萬次的觀看次數，許多人看了都留言說，「怎麼那麼可愛啦」、「這個笑容看了有幸福感」、「聽到腳步聲就爬起來了，真乖」、「別人家的狗就是不會讓我失望」。

其實不只是阿燦可愛的模樣吸引人氣而已，YAYA的萌樣也不輸給姐姐，尤其是兩隻毛小孩合體的時候，呆萌的笑臉如出一轍，超有默契的動作也逗得主人哈哈大笑，牠們真的是一對超療癒的姊妹花呢！

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