喵星人魅力超強大！猴硐每年吸100萬遊客　CNN點出貓村2大問題

▲位於新北市瑞芳區的猴硐有「貓咪天堂」的美稱，一到假日都會吸引許多貓奴前往。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

記者吳鎮良／綜合報導

曾在2013年11月與日本2大貓島、美國、義大利、土耳其等景點並列，CNN評選為「世界六大賞貓景點」的猴硐貓村是許多愛貓人士假日的踏青首選，就連美國有線電視新聞網（CNN）也趕來報導，不過同時也點出了貓村現在面臨的問題所在。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

根據《CNN》報導指出，當遊客抵達猴硐的那一刻起，你立刻可以知道這裡的主角是誰了，當地有一個貓咪造型的橋，走到一側還擺放著寵物飼料碗，貓咪圖案的標誌在每個街道都能看見，如果走累了想找地方休息，村裡還有許多以貓咪為主題的咖啡館，當然還能看到毛絨絨的喵星人們自由地走來走去。

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▲貓咪們想在哪睡就趴在哪睡。（圖／網友羅瑋豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在都市水泥叢林中，民眾就算看到貓咪，頂多也只能遠觀，哪比得上在猴硐可以近距離親近毛孩，感受貓咪隨處遊走、睡覺和伸懶腰的療癒魅力！事實上，猴硐曾是全台最大的採煤場，村落一度有6000多名居民和工人，在當年可是個繁榮小鎮，不過礦坑從1990年廢棄後，多數年輕村民為了生計只好出外打拚，導致現在猴硐只有100多人居住。

然而在2010年起，許多部落客以及攝影師開始拍照、撰寫猴硐流浪貓的故事，在他們的幫忙之下，讓這個幾乎快要被遺忘的村落成為每一位愛貓人士的秘密基地，而當地的居民也藉著觀光獲得了收入。許多流浪貓也在當地行政單位的推廣下，被給予了可愛的綽號，並且由當地村民和一些動物志工共同照顧。

▲黑貓睡到翻肚露牙齒。（圖／網友羅瑋豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

猴硐現在每年大約會湧進100萬名遊客來看小動物，不過棄養的問題卻也隨之而來。新北市府動物保護防疫處長陳淵泉說，「依據動保處的統計，2年前的貓村數量共240隻貓，2年增加將近50隻；其中，多數為民眾棄養的，少部分為當初流竄無法捕捉結紮的貓咪所生育的後代。」

此外，也有部分遊客會拍打貓咪和肆意餵食，導致當地的貓咪身體健康出現問題，因此新北市動保處已和當地居民與志願者合作，不僅加強當地消毒工程之外，更為喵喵們接種疫苗並定期檢查。猴硐貓村也在車站周圍建立了「如何和貓咪相處的標誌」，上面也貼心附上警語，呼籲各位飼主們千萬不要棄養小動物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲「請勿隨地放置飼料、罐頭」的警告標誌。（圖／網友羅瑋豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）