柴柴眼神超有戲！鬥雞眼、死魚眼難不倒　2千人笑翻：好煩喔！

▲柴柴不論是鬥雞眼或是死魚眼，看起來都超滑稽。（圖／翻攝自抖音APP用戶「柴犬小柴」）

寵物小組／綜合報導

這個眼神我給100分！抖音APP用戶「柴犬小柴」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻柴犬這天好端端地趴在床上開飛機耳撒嬌，卻被主人用手機照相軟體P成各式各樣的滑稽表情，一會兒是鬥雞眼一會兒則是死魚眼，逗趣的模樣讓網友們看了哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻，畫面中可以看到，可愛的柴柴把頭饋在自己的前肢上，動作相當可愛，不過這眼神卻很讓人分心；只見牠下秒又換成了斜眼怒瞪的眼神，最後變成「失去希望」的死魚眼，看起來既搞笑又厭世，但這全部的滑稽眼神，其實都只是手機軟體害得啦！

請繼續往下閱讀...

▲被主人黑慘了。（圖／翻攝自抖音APP用戶「柴犬小柴」）



▲這個我可以XDD（圖／網友Chen Sweet提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段影片貼出不到一天，就累積2千多個按讚數，數百人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈這表情怎麼那麼欠揍」、「可憐的柴柴被黑了...」、「這年頭連狗都會鬥雞眼了阿XDD」、「笑死了！好煩喔」、「牠看得到東西嗎？」、「從眉毛就能看出端倪了」、「為什麼要把他玩壞哈哈哈」、「未免也太可愛了吧」。

值得一提的是，新竹市的網友‎愛莉兒去年也將愛犬Yona用手機P上一對超萌的「米老鼠耳」，而且身上還綁著2個絨毛玩具，且眼神超無辜的看著鏡頭，讓這張照片在短時間內就獲得上千個按讚數，大批網友直呼，「萌翻了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：