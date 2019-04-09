丐幫掌門汪討吃　手架「打狗棒」耍狠找奴才輸贏：別惹偶

▲狗狗手持木棍，看起來像角頭大哥。（圖／飼主姐姐授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

吾乃丐幫幫主，留下吃的就饒你一命！狗狗為了討吃，通常會向主人磨蹭、撒嬌，桃園的米克斯「阿肥」，這天在和飼主「姐姐」玩，牠看見對方手中有吃食，突然從倉庫咬了根木棍，還架在手上，露出一口白牙，氣勢十足，看起來就像是丐幫幫主拿著打狗棒要威脅人一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

姐姐接受採訪時說，家中只有養阿肥，牠活潑外向，之前討吃都會乖乖在旁邊看，發出「嗚嗚」的聲音，這次卻知道耍狠。阿肥去倉庫咬了根木棒，架在手上，還對著人露出一口白牙，表情相當神氣，像是想用此舉動威嚇奴才，讓她乖乖交出手中物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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網友們看見如此新奇的畫面，紛紛留言，「原來是丐幫幫主，失敬失敬」、「笑死XD工讀生快出來」、「狗：這裡是我罩的喔！」、「抄家伙幹架啦」、「哪天去刺字了XD」、「你再不放飯我就敲你哦」、「失傳已久的打狗棒」、「自己的打狗棒自己拿」、「角頭大哥」、「孫悟空拿金箍棒的感覺～」。

▲阿肥個性活潑外向，喜歡看麻雀。

▲阿肥追貓跑到屋頂，最後是用零食引誘下樓。

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