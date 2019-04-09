ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

丐幫掌門汪討吃　手架「打狗棒」耍狠找奴才輸贏：別惹偶

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲狗狗手持木棍，看起來像角頭大哥。（圖／飼主姐姐授權提供，下同）

▲狗狗手持木棍，看起來像角頭大哥。（圖／飼主姐姐授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

吾乃丐幫幫主，留下吃的就饒你一命！狗狗為了討吃，通常會向主人磨蹭、撒嬌，桃園的米克斯「阿肥」，這天在和飼主「姐姐」玩，牠看見對方手中有吃食，突然從倉庫咬了根木棍，還架在手上，露出一口白牙，氣勢十足，看起來就像是丐幫幫主拿著打狗棒要威脅人一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

姐姐接受採訪時說，家中只有養阿肥，牠活潑外向，之前討吃都會乖乖在旁邊看，發出「嗚嗚」的聲音，這次卻知道耍狠。阿肥去倉庫咬了根木棒，架在手上，還對著人露出一口白牙，表情相當神氣，像是想用此舉動威嚇奴才，讓她乖乖交出手中物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

網友們看見如此新奇的畫面，紛紛留言，「原來是丐幫幫主，失敬失敬」、「笑死XD工讀生快出來」、「狗：這裡是我罩的喔！」、「抄家伙幹架啦」、「哪天去刺字了XD」、「你再不放飯我就敲你哦」、「失傳已久的打狗棒」、「自己的打狗棒自己拿」、「角頭大哥」、「孫悟空拿金箍棒的感覺～」。

▲阿肥個性活潑外向，喜歡看麻雀。

▲阿肥個性活潑外向，喜歡看麻雀。

▲阿肥追貓跑到屋頂，最後是用零食引誘下樓。

▲阿肥追貓跑到屋頂，最後是用零食引誘下樓。

更多精彩內容：

關鍵字： 狗狗丐幫掌門人搞笑孫悟空金箍棒打狗棒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

智能冷暖窩「倒掛」活活悶死愛貓　媽淚訴：毛孩機器內..

老飼主跳河輕生　2骷髏犬在家等嘸人…餓到「肋骨凸出..

乳牛犬開刀初癒！縱情草地「曬粉肚」　甜回眸等拍美照

中年男想吃肉竟暴打浪浪　歐告下半身「溢滿蛆」頭蓋骨..

影／紅貴賓腳抬90度「棒溜」！　瞄準目標噴出「射線..

罕見深海巨嘴魚爆破鋁罐　「頭身分離」後張亂牙強啃

影／聖上懷孕爭寵！收編後「肚子縮回去」　成功騙鏟屎..

海參喵在床上嚇到「液態亂搖」　媽笑：媲美好萊塢演技

宜蘭綠地變藍天　林姿妙贏在親和力

17歲獨眼老柴遭棄　原主「不擬續養」丟牠在收容所繞..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

柴可兔斯貓-柴犬不領情！胖妃一秒惱羞反怒咬

【毛爸鮮食提案】寵物專屬港式蘿蔔糕！毛孩也能大口吃

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

浪浪別哭-與毛孩分離後的傷痛讓你害怕？其實更應該勇..

寵物訓練師-別再強抱你的貓！訓練師2個方法幫你收服..

浪犬餓見骨瀕死沒人救！　她愛心照料「判若兩狗」美哭..

保健零食K頭沒反應！一丟肉肉「神嘴接」　小屁柴有夠..

住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投..

136公斤黑毛豬走失　警員「用麵包」神操作

黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助..

當媽就是無敵！一手抱嬰兒「神腳搔下巴」　2寶爽爽臉..

丐幫掌門汪討吃　手架「打狗棒」耍狠找奴才輸贏：別惹..

上課帶貓就加分送罐罐！「貓奴教授」搶看狂誇：牠很認..

竟敢比我吵！月月「凹嗚」PK小喇叭　網笑翻：耳膜挑..

浪浪後肢腫瘤病重　通報完1天內「安樂死」…動保處回..

改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿..

有白菜滷、茶油燒蛋及肉燥芋糕　王品新品牌要讓大家吃..

快訊／久病纏身厭世！台中男「回診後失聯」墜15F亡..

譴責「禽獸說」　葉惠德：兩岸政府對待台商「冷暖有別..

快訊／情侶象山看夜景遭搶！警帶回1嫌問訊中

航源FC補進陳浩瑋　鋒線搭檔洋將有實力衝擊首冠

泡麵＝防腐劑多、不健康？營養師教「5撇步」安心吃

台北雙子星1個月無消息　「國安疑慮」卡關投審會

新疆非洲豬瘟「5天連2爆」　養殖場生豬39頭發病全..

華航機師春節罷工　監委要求交通部、勞動部檢討

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

二哈行為超傻眼　網見牠本名懂了

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

貓養1年走鐘！爸PO對比照超爆..

汪見媽拿「地雷」走來眼神死折手

廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

德國牧羊犬遭活活打死　飼主阻止..

掃二度遭棄陰霾　小狐狸聽彈琴睡..

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

二哈行為超傻眼　網見牠本名懂了

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

貓養1年走鐘！爸PO對比照超爆..

汪見媽拿「地雷」走來眼神死折手

廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

德國牧羊犬遭活活打死　飼主阻止..

掃二度遭棄陰霾　小狐狸聽彈琴睡..

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面