罕見深海巨嘴魚爆破鋁罐　「頭身分離」後張亂牙強啃

寵物小組／綜合報導

這是甚麼怪魚？2位漁夫在「丹麥法羅群島」捕獲了隻帶有黑色斑點的怪魚，只見牠體型龐大、外型特殊，紊亂的牙齒還帶點透明，用鋁罐測試「咬合力」時，魚立刻用尖牙爆破了罐子，還緊咬不放。漁民為做實驗把魚身體切除，發現牠防禦能力強，仍保持相當驚人的啃咬力，更讓人好奇究竟是甚麼魚種。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狼鰻。（圖／即新聞／達志影像／美聯社，下同）

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這種魚屬於鯰魚的一種，名為狼鰻(Woof eel)，是肉食性深海魚類，被俗稱「大海怪」，棲息於海平面下200米左右，以海膽、螃蟹、龍蝦、章魚，及各種貝類為食，因為獠牙尖、雙鄂有力，可以輕易咬碎甲殼，且牠的後唇具有「防護」的作用，進食海膽、貝類時較不易被刺傷。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

狼鰻雖然外表嚇人，甚至啃咬力也很強，但其實牠只會為了獵食，攻擊比自己小的動物，是很溫馴的魚類，不會輕易攻擊，也沒有出現過傷人的紀錄，若有潛水員靠近洞穴時，牠也不會突然主動襲擊。

▲狼鰻具有尖齒，牙還帶點透明。

▲狼鰻咬合力驚人。

▲頭身分離後，狼鰻仍展現不凡的咬合力。

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