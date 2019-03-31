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半夜撿到斑龜！殼上一大片「藍綠色」噴漆　疑似放生

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▲網友在路邊撿獲1隻斑龜。（圖／網友燕曉鈴授權提供）

▲網友在路邊撿獲1隻斑龜。（圖／網友燕曉鈴授權提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友「燕曉鈴」和朋友騎車行經彰化市泰和公園旁，後座的她突然看見前方有綠綠藍藍的東西在動，停下車才發現是隻比巴掌還大的烏龜，怕動物遭輾壓，因此帶回安置，「烏龜上被人噴漆，殼的部分雖然有點小傷，但身體無恙。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

由於沒有照養烏龜的經驗，且家裡已有養貓，燕曉鈴將牠帶回後放進水盆，在放到陽台安置，「事發緊急，確定不是保育類動物，也沒有受傷後，我就在臉書社團貼文，希望先將烏龜背殼清理乾淨。後來有網友聯繫我，說他會處理龜殼上的漆，就把動物移送到雲林麥寮了，後來他也有傳處理的照片給我看。」

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 ※《ETtoday寵物雲》也要提醒大家，撿到野生生物時，應確定其是否為保育類，再做後續處理才行喔！

▲目前斑龜身上的噴漆已擦除。（圖／飼主酒精濃度授權提供）

▲目前斑龜身上的噴漆已擦除。（圖／飼主酒精濃度授權提供）

目前照養烏龜的網友「酒精濃度」接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，他本身就有在飼養烏龜等爬蟲類，看到文章中烏龜的遭遇，相當不捨，才主動站出來接手，用濃度95%的酒精慢慢刷除殼上的漆，再用小刀輕刮縫隙，才去除完畢，「牠的品種是『斑龜』，屬於台灣原生種，身體健康，與家中其他烏龜相處良好，目前是泡在室內水箱的藥浴，過幾天會移到比較大的空間飼養。」

酒精濃度說，在烏龜背殼上噴漆，其實很容易影響動物肝、腎的健康，「先前釣魚時，有遇到放生團體開著貨車，載整桶的烏龜跟外來魚種，到潭中野放，裡面的烏龜有分別被噴紅、白漆，所以我猜測，可能烏龜上的漆是這樣來的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲該斑龜是飼主的烏龜中，體型最大的。（圖／飼主酒精濃度授權提供）

▲該斑龜是飼主的烏龜中，體型最大的。（圖／飼主酒精濃度授權提供）

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關鍵字： 烏龜斑龜彰化市雲林藥浴放生團體

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