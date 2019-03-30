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有眼線還不夠！　汪女兒「偷學唇妝」自信燦笑：有塗好嘸？

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▲羊羊偷化妝。（圖／Instagram／@shiba_yy授權提供，下同）

▲羊羊偷化妝。（圖／Instagram／@shiba_yy授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

狗狗也要扮水水！新北市一名男飼主下班回家，發現2歲汪女兒「羊羊」表情不對勁，仔細看才發現牠偷從餐桌上咬了腮紅，不懂東西使用方法就一陣亂舔，不小心沾到嘴上，像是化了唇妝，讓把拔忍不住笑說，「是打算要去約會是不是啦，還自己畫口紅......」。

羊羊是呆萌可愛的女孩，這天把拔回到家，發現牠表情像是做錯事，一看才發現，原來羊羊從餐桌上咬了馬麻腮紅啃，「那罐是像口紅一樣，要轉開來用的腮紅，牠不會開就一直亂舔，沾到臉上，看起來很像畫了口紅。」照片中，狗狗雖然犯錯了，仍對鏡頭露出自信微笑，嘴角微翹的櫻桃小嘴看起來相當「妖嬌」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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網友們看到羊羊「化妝」的照片，紛紛留言，「畫口紅～」、「意外的適合？」、「水喔！」、「位置剛剛好」、「很美的櫻桃小嘴，很會畫喔！」、「好妖嬌啊～」、「覺得畫得不錯」，還有網友留言，「媽媽覺得痛心，妳想塗可以說啊。」把拔也回覆，「孩子的媽在牠背後很火。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲主人出國玩，羊羊給阿嬤帶之後增肥了。

▲主人出國玩，羊羊給阿嬤帶之後增肥了。

▲羊羊呆萌可愛。

▲羊羊呆萌可愛。

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關鍵字： 白柴狗狗口紅腮紅化妝

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