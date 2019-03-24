凍未條啦！法鬥睡搞搞...聞沙西米香氣「鬥雞眼直盯..

實習記者曾珮瑄／採訪報導

面對愛打瞌睡的汪星人，還是得用奇招「叫起床」。日本神戶7歲的法鬥Deni這天在沙發上睡大頭覺，主人高橋太太為了叫牠起床，拿出了新鮮的「鰹魚生魚片」誘惑，狗狗一聞到香氣瞬間回神，直接坐起來，不但鬥雞眼聞著美食，還自動張開嘴巴享用。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲Deni聞到鰹魚生魚片香氣，立馬狂聞，看起來非常想吃。（圖／飼主高橋太太授權提供，下同）

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高橋太太從台灣嫁到日本已有8年時間，養的狗狗Deni除了貪吃也很貪睡，因此才想到用「鰹魚生魚片」誘惑，希望牠能打起精神，果然奇招一出，立馬見效！影片中，只見Deni原本趴在沙發上，遲遲不肯起身活動，一聞到生魚片的香氣，露出渴望的神情看著食物，都變鬥雞眼了還是不停嗅，最後張開嘴巴開動，模樣看起來相當可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

高橋太太說，因為公公是開漁船的，常帶新鮮的魚貨回家，狗狗也有做過敏源檢測，確定可以吃魚，才給牠少量食用，「生魚片營養價值高，獸醫也推薦毛成員可以食用，但因為裡面含有些微水銀成分，所以吃的話還是要適量！」。

網友看到Deni滿足吃食物的模樣，紛紛留言，「已羨慕」、「我要學起來」、「吃好好」、「好命狗狗」、「看到眼睛都變鬥雞眼，嘴巴不禁微微顫抖了...」、「妳對牠真好」，不過有網友提問，「請問小法鬥能吃生魚片嗎？」，高橋太太也回覆，「如果狗狗還太小，暫時不要比較好，成犬之後比較能吃，但也不能過量。」

※《ETtoday寵物雲》也要提醒大家，若不確定狗狗對該食物有沒有過敏，還是要去做一下「過敏原檢測」才保險，也並不是每隻狗狗都能吃生食喔！

▲狗狗2011年時還是幼犬一隻，現在已經長很大了。

▲貪吃的Deni已有15公斤重，所以只要沒下雨就會帶牠出去散步減肥。

▲狗狗曬太陽，快舒服到瞇瞇眼～

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