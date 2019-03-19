窗邊蹲低縮頭玩「躲貓貓」　調皮鸚鵡爽逗喵皇：嗶咘～

在 Instagram 查看這則貼文 OSCAR • GEORGE • POPPY（@oscar.george.and.poppy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 14 日 下午 1:01 張貼

▲鸚鵡「Oscar」正在和外面的貓玩捉迷藏。

寵物小組／綜合報導

要不要陪我玩躲貓貓～紐西蘭的環頸鸚鵡「Oscar」，這天想找外面的貓「George」玩，牠直盯著對方，「嗶咘」一叫就縮起脖子，幾秒後又探頭，不停重複動作挑逗。至於George則呆呆盯著牠，還會不自覺地搖尾巴，看起來樂在其中。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中，鸚鵡Oscar看見在窗外的貓咪George正盯著自己，所以玩興大發，「嗶咘」一叫，就縮頭躲起來，幾秒後再探頭看貓，熟練重複著「躲貓貓」動作。George也動動耳朵，好奇地看著Oscar，當鳥寶一出現會不自覺地搖尾巴，若不見便會暫停動作，似乎相當沉迷這躲貓貓遊戲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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2隻動物有趣的互動影片在臉書被轉發，看過影片的網友紛紛留言，「一看就知道是老江湖！」、「很欠揍的鸚鵡～但好可愛」、「嗶咘～嗶咘～」、「是我看過最可愛的躲貓貓遊戲」、「我覺得那隻貓應該是想吃掉鳥」。不過有不少網友在原影片下留言，「鸚鵡這樣子做，對方會不會想攻擊牠？」為此主人也回覆，「我們不可能讓鸚鵡處在危險的情況下，當時門窗都是關緊的，所以不會有壞事發生。」

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▲Oscar意外爆紅，飼主發文表示興奮與感謝。

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