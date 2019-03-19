新家書櫃「自動打開」...鑽出小幽靈　他一看「毛毛的」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

鬼門還沒開，家裡的書櫃先自己開了！網友「小夫」搬了新家，這天書櫃不但自動打開，門還不停晃動，一看才發現是家中喵星人「馬路」躲在裡面，「毛幽靈」鑽出後，回頭伸出貓掌推門，還把頭埋進去，似乎想進去原地「探險」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲書櫃開了～鑽出一個小「毛」頭。（圖／網友小夫授權提供，下同）

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主人小夫接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，馬路平時乖巧，跟另一隻狗狗「葵葵」相處融洽，還會睡在一起，是因為剛來到新家，才會像影片那樣到處走看。影片中，書櫃的門突然有了動靜，還帶有些許搖晃，最後被一把推開，小小的貓頭鑽了出來，疑似覺得重見光明，動動耳朵好奇地四處觀看，走出來後又回頭推櫃子門，還把頭伸進縫，似乎還想進去原處「探險」。

網友們看到影片，紛紛留言，「怎麼那麼可愛～牠怎麼進去」、「這種的，我很可以歐」、「這個可愛鬼，我要」、「很吃力的搗蛋鬼」、「養了貓以後家裡所有的靈異事件都可以合理化了...」、「鬼門不開、貓門開」、「半夜會嚇死」、「恐怖到了極點了...」、「書櫃長貓啦～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲馬路和狗狗「葵葵」正在睡覺，腳交纏在一起。

▲馬路喜歡待在洗手台，因為冰冰涼涼的。

▲馬路被摸頭，舒服到瞇瞇眼。

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