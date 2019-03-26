戲精汪愛兜風卻「上錯車」　眼睛秒變紅泛淚：別走啊！

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市1歲5個月大的法鬥「抖抖」平常酷愛兜風，逮到機會就想要人載牠去玩，這天知道要出門，太過於興奮，跳上機車才發現上錯台，牠一臉傻眼地盯著把拔發動車，沒多久就眼眶泛淚，模樣看起來相當可憐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻林妙桂接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，抖抖平常容易哭，亂尿尿被小唸一下就會「醞釀」情緒，「那天牠跳到機車上才發現自己上錯了，但太大隻不好轉方向，所以只能眼睜睜看著把拔發動車子。」媽媽還捉弄地說，「我們要走囉～」，牠聽到後馬上傻眼，不但眼睛變紅還開始泛淚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲抖抖發現上錯車，開始傻眼哭哭。（圖／飼主林妙桂授權提供，下同）

林妙桂也分享了影片後續，「要過去幫助牠下車時，抖抖很卡的自己在轉方向，然後立刻跳下來，跑回把拔機車上，『逃脫』成功後整個表情都變了，馬上很開心，眼睛也不紅了，超誇張！」。網友看見抖抖「戲精」滿滿的畫面，紛紛留言，「抖抖好可愛♥」、「跟我家的一樣」、「哈哈哈，表情好可愛喔」、「怎麼那麼玻璃心辣～哈哈哈」、「表情超委屈的，太有戲了吧」、「一個押錯寶的概念」。

▲阿嬤很疼抖抖，常帶牠出去玩。

▲抖抖是稱職的模特兒。

▲抖抖的百變造型，右圖是相機特效拍的，角度看起來相當逼真～

▲抖抖正被舒服地梳毛，一聽到「爸爸回來了」，表情直接大變。（影／飼主林妙桂授權提供）

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