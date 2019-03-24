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傻狗想偷吃「囧」樣百出　汪一聲「嚕袋子」承認犯行！

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寵物小組／採訪報導

狗狗動歪筋想偷吃，結果「囧」了！台中網友「麻姆」正在分裝食物，米克斯「邦邦」看見飼料袋，就把頭鑽進去想偷吃，不但沒辦法好好享用，反而直接卡在裡面，麻姆問牠是不是偷吃時，還跳起來叫一聲，用手搓了搓袋子，像是承認自己的犯行。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗狗邦邦想偷吃，結果踢到鐵板。（圖／網友麻姆授權提供，下同）

▲狗狗邦邦想偷吃，結果踢到鐵板。（圖／網友麻姆授權提供，下同）

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麻姆接受採訪時說，邦邦生性愛吃，不但短短2個月胖了4公斤，某天還沒起床給牠弄飯，竟然自己動手「開巴費」吃，家中還有11歲的貴賓狗哥哥「布布」，都不會像牠這麼愛吃，「平時零食飲料會裝箱，並且放在高處收好，不會讓狗狗逮到機會，這天是正在分裝飼料到桶子，空袋子還來不及收，邦邦看到後馬上把頭埋進去，想找看看有沒有剩的可以吃才會這樣。」由於曾有狗狗因為頭套塑膠袋窒息的案例，網友不免擔心，不過媽媽解釋，「袋子的縫開得很大，沒有窒息的危險性，整個過程不到1分鐘，拍完影片後立刻幫牠解套，狗狗後來也沒有異狀。」

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影片中，邦邦頭卡著袋子，麻姆叫牠名字時，還會緊張得「抖一下」，被問是不是偷吃飼料，牠跳起來叫一聲，用手反覆搓袋子，像承認自己的犯行，最後還搖頭「倒退嚕」，讓主人笑得樂開懷。網友看到影片紛紛留言，「超好笑的狗，主人聲音也很魔性。」、「快點幫牠啦」、「直接倒進嘴巴最好吃」。

▲邦邦太愛吃，某日自己開巴費享用。

▲邦邦太愛吃，某日自己開巴費享用。

麻姆說，布布是收養來的，邦邦則是在壽山收容所領養的米克斯，當時才1個月大，沒有任何病痛，適應良好，為了讓2隻毛成員在更寬廣的空間生活，還特別搬到2房1廳的住家，「其實收容所裡有很多狗狗待領養，大多都可愛親人，不需特地購買，也能養到乖巧的狗狗。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲邦邦和布布合影。

▲邦邦和布布合影。

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關鍵字： 米克斯狗狗壽山收容所台中

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