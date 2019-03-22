大盜奪餅乾光速逃　留小奴才呆望...牠回來「再搶剩的」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

食物賊來了，小奴才投降吧！新竹縣竹北市6歲的貴賓狗Oreo脾氣傲嬌，平時有人要摸就會跑走，但牠生性貪吃，看到9個月大的北鼻「帛軒」手中有乳酸餅乾，就動動耳朵靠近，想要搶東西吃，掠奪成功後飛快跑走，不料似乎是「吃不夠」，竟還回來搶對方手中僅剩的一小塊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲Oreo搶弟弟的乳酸餅乾吃。（圖／網友Ben授權提供，下同）

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Ben接受採訪時說，Oreo生性貪吃，常會直接爬到餐桌上偷吃魚、肉，也不是第一次和姪子帛軒搶吃的了。影片中，Oreo看見小奴才手拿乳酸餅，似乎也很想吃，對方咬下一口後，牠忍不住誘惑，直接湊上去「攔截」，搶到後飛快跑走，吃不夠還回來討剩下的一小塊餅乾。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

帛軒被搶食物，表情相當淡定，也完全沒有生氣，為此Ben也說，「小朋友其實平常脾氣很好，不太愛哭鬧，反而怕Oreo脾氣太古怪會亂咬人，一開始他爸媽沒讓兩人相處，是最近幾個月才開始處在一起的，也會讓大人在旁陪同。」看到Oreo搶食物的影片，也有不少網友留言回覆，「搶了就跑」、「 別人的比較好吃！」、「連手上剩的一小塊都不放過」，「欺負小朋友內！安餒不行啦～」、「小孩脾氣好好沒哭欸」。

▲帛軒和Oreo最近才開始相處。

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