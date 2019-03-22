橘貓「ㄙㄟ抖」戴糰子頭套賣萌　她笑答：這是花生口味..

實習記者曾珮瑄／採訪報導

貓糰子是花生口味喔！台中飼主「牛奶」這天看了Instagram日本網紅替愛貓打造的造型，覺得非常可愛，也想嘗試看看，於是用羊毛氈精心製作「日式糰子頭套」，給4歲橘貓「小屁」打扮，在鏡頭下非常上相的喵星人萌翻不少網友，她也笑說「牠是花生口味的糰子」。

▲小屁戴糰子頭套。（圖／飼主牛奶授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

牛奶接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，家中有6隻貓，小屁排行老四，「牠是我中途的3隻貓咪裡，睡姿最特殊的，所以其他送養後，留下牠陪伴我。」貓咪平時貪吃愛玩，因此每次想給牠戴造型頭套，都會用肉泥誘惑，只要面對食物就會乖乖就範，是家中最稱職的模特兒。這天牛奶看到日本Instagram網紅自製羊毛氈頭套給愛貓戴，也想嘗試看看，想不到小屁戴上頭套後卻一臉驚訝、疑惑，扭頭的時候，旁邊的2顆糰子還會不停抖動。

▲小屁在鏡頭前非常上鏡，平時配合度也高。

網友們雖然看見這樣的景象，還是很「買單」捧場，紛紛留言，「叫我如何不愛你？！」、「太可愛了啦」、「手藝太好了。」、「反正別人家的貓都可愛到不會讓我失望」、「好想吃烤糰子啊！」，還有網友笑說，「白色那顆內餡跑出來了」，牛奶也回覆，「是花生口味的～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

牛奶說，平時就很喜歡幫小屁打扮，常買小帽子給牠，「雖然毛成員偶爾會抗拒，但比家中其他主子配合度高～之後用肉泥當獎勵，就比較能接受了」。這次嘗試日式糰子造型，還被原本的日本Instagram網紅轉貼分享，她也笑說，「之後要再挑戰壽司跟關東煮造型。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲還是幼貓的小屁(左下)因為睡姿特別，被主人留下。

▲家中最小的「老六」是牛奶從雲林認養回來的貓，和小屁是好朋友。



▲小屁偶爾懶得拍照，表情會很無奈。

▲小屁的影片後來被日本網紅分享。（圖／翻攝自Instagram限時動態／@kibimomo）

更多精彩內容：