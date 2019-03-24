新竹「牧羊人」放任羊群隨地「嗯嗯」　民怨：請他喝珍奶

▲新竹頭前溪的「牧羊人」放羊群隨地大小便。（圖／網友劉小姐授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

愛動物也要顧及他人！網友劉小姐近日在臉書《新竹爆料公社》指出，新竹頭前溪環湖步道邊有位「牧羊人」騎機車遛羊，放任羊群隨地大小便，平時該地區來往行人眾多，路道上佈滿排泄物，造成不少困擾，劉小姐還附註，「老實說真的很噁！這已經不是第1次了！可以有公德心一點嗎！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友劉小姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，因為母親每天都會在頭前溪的環湖步道健走，常看到該名男子在趕羊吃草，「照片當時是星期日下午3、4點，我和母親、小孩一同散步、騎腳踏車，剛到就看見那位男子騎著摩托車趕羊，羊群在步道邊走邊吃草，也一邊大便！」因為跟在羊群後面，所以基本上都是踩著羊大便走，很難避開。

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照片中，這名男性手持牧羊拐杖，騎著機車卻沒戴安全帽，讓羊群在步道穿梭，任憑動物留下大量排泄物，離開後也不會隨手清理，雖然有民眾會覺得畫面特殊、可愛，但該地平時來往行人眾多，假日更是有不少人會出來運動、散步、騎腳踏車，這樣的行為已讓居民感到十分不便。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

文章底下也有網友留言，「整片都是他的牧場！」、「請他喝珍珠奶茶」、「羊屎難清了，當作肥料吧。」、「沒公德心」、「超噁心，沒人喜歡散步踩屎吧！」、「這樣有辦法可以檢舉嗎？」、「行動羊肉爐？」，也有網友留言表示，該名男子似乎已換過地點，原本曾在鳳山溪橋下遛羊。

▲羊隻留下大量排泄物。

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