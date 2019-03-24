衛福部新規明年上路　獸醫界憂：600多項藥恐將無法用

▲新規將上路，獸醫憂毛孩能用的藥品種類將會更少。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

寵物小組／綜合報導

衛福部規定，明年起所有藥品從出廠到銷售過程，都須追蹤其流向，但藥事法第50條規定表示，須由醫師處方之藥品，民眾若沒有持有處方籤，則不得要求調劑、供應，「獸醫診療機構」亦在此限制內，讓獸醫界擔心，現行表列的600多項動物可用的人用藥品，在未來將有可能無法使用。

立法院當初為因應獸醫需求，擬定暫行條例，正面表述了600多種人用藥物可以給動物用，但只是說「可以用」，並非承認獸醫為合法藥品銷售點，導致未來人用藥可能無法用在動物身上。衛服部新規上路後，人用藥品皆須追蹤其流向，藥品管理系統皆由健保署控管，但獸醫列的處方籤並沒有納入系統，因此難以給藥。

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中華民國藥師公會全國聯合會執行長沈采穎說，目前台灣有600多種人用藥可用在寵物身上，但據《動保法》規定，藥品是採「正面表列」，獸醫師要在藥瓶上貼「限動物用」的標籤，但貼標籤的方式，不夠嚴格，也有被撕下濫用疑慮；相較美國是採用「負面表列」，列出「不能用」的藥物，其他就可以用，藥品選擇性較多，對飼主、寵物來說也相對有利。

沈采穎解釋，負面表列的方式，不僅不用在藥品一一貼標籤，能用的藥物種類也較多，領藥處更不會只受限在獸醫院，可拿藥單去藥局領藥。管理動物用藥的主管機關為農委會，規定還是要由該機關先討論並修改辦法，若真的可行，農委會也可參考食藥署做法，進一步做用藥管控，或定期抽檢動物病例。

▲若藥品沒有貼上「動物可用」的標籤，毛孩就不能使用。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

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