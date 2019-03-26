趕著工作3隻童工萌攪局　他不忍心發動車只好開罐誘離

▲小童工賴著不走，最後被罐罐誘下車。（圖／網友寒山授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友「寒山」載著廣告看板準備出外工作，卻有「3隻小麻煩」在貨車車斗上攪局，他把有趣的畫面拍下來放在臉書社團，並註解「趕著出門工作時，最怕遇到的情況，該怎麼跟客戶說？」最後因為不忍心直接發動車子，還是用「罐罐」引誘牠們離開。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

寒山接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，他養了隻毛孩，本身也就在做街貓TNVR，而這3隻喵皇都是已結紮的街貓，平時就會在家門口活動，「貓乖巧親人，鄰居分別幫忙取了名字，虎斑叫阿虎、白的就叫大白、橘貓則是橘子，天氣冷時有暖窩住，天氣熱就很喜歡在車斗睡覺。」未料這天準備出門工作，3隻喵還趴在車斗，似乎睡得香甜，「其實只要發動車子，會各自識相跳走，但我不忍心，後來就開罐頭引牠們下車。」

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網友看見這畫面，紛紛留言，「一起載出門工作去」、「貓咪：都幾點了，現在才來，上工啦」、「非法童工」、「去當監工」、「主子視察～請稍等！」、「正在校閱裝備，等等。」、「報價單加列：罐罐一打」、「帶三個學徒去見習嘍～♥」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲冬天時，貓咪們有暖窩可住。

寒山提到，在家門口做街貓TNVR，不只是提供吃住，跟鄰居、其他動物之間取得和諧也很重要，因此他都會替貓結紮、剪耳、打預防針，定期除蚤、打掃、供應飽食等，盡量減少動物令人反感的因素，讓附近住民能更加友愛包容，「這樣的事情我已經做了將近10年時間，總共紮餵幾10隻街貓，對送養人條件比較嚴格，除了要簽切結書，也會無限期追蹤，因為寧願一直養在身邊，也不希望牠們會被新飼主欺負、虐待。」

▲大白（右）很會照顧橘子（左），2隻關係親密。

▲阿虎乖巧，喜歡黏人撒嬌，是鄰居阿伯最親的貓。

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