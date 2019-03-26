萌喵腳滑踩到「臭臭」爬媽全身　她笑：開店前成屎人！

▲阿珠的貓掌在開店前給老闆娘「蓋印章」。（圖／餓店蒸氣吐司授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

一早就讓聖上溫暖妳的「腥」！新北市「餓店蒸氣吐司」老闆娘收編了5個月大萌喵「阿珠」，每天早上開店前貓咪都會「拉臭臭」，這次準備埋作品時不小心腳滑踩到大便，她趕緊把喵抱起卻被「全身踏踏」，忍不住說「我的媽呀！在開店前......我變成屎人」。

老闆娘接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，阿珠是撿到的新生兒浪喵，起初極為瘦弱，「約3、4個月大時，牠後腳漸漸無力，兩腳會拖地跑，連進貓砂盆都困難，檢查發現是脊椎凹陷，目前正針灸、復健，慢慢好轉中。」這天喵像平常一樣在開店前「嗯嗯」，正要埋時不小心腳滑一腳踩下剛出爐的便便，老闆娘趕緊一把抱起，卻也成了實實在在的「鏟屎官」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

請繼續往下閱讀...

網友們看見貼文，紛紛留言，「肉球是黑色保護色，沒關係」、「要在店內常備衣服替換」、「記得去買樂透」、「這文章有味道」、「驚慌失措的阿珠和闆娘～」、「好在餓店沒有賣熔岩巧克力和布朗尼」、「辛苦了...幸運的阿珠」、「辛苦妳了！把屎把尿」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿珠和另一隻浪喵是在三重區被發現。

▲阿珠起初極為瘦弱。

▲聖上後腿無力，目前正針灸、復健治療。

▲阿珠與家貓相處融洽。

更多精彩內容：