二哈附身！柴盯飼料伸手硬勾　旁亮點網笑出來：大近視

實習記者曾珮瑄／採訪報導

桃園市飼主「小佳」拿食物引誘2個月大的白柴「米路」出籠，吸引攻勢是奏效了，但小傢伙只顧著想撈食物，根本沒發現旁邊的門已經開了，搞笑的舉動讓網友笑說，「你是不是大近視呀？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲米路不停想抓食物，根本沒注意到旁邊門開著。（圖／飼主小佳授權提供，下同）

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米路平常活潑愛玩，這天主人想放牠出來活動，就放飼料引誘，結果卻意外變成搞笑片。影片中，米路搖著尾巴，眼盯飼料，反覆地伸出毛手想吃，專注到根本沒發現一旁通往飯飯的大門早已敞開，一頭栽進跟食物的拉鋸戰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

小佳想讓狗狗活動空間變大，加裝了圍欄後把門打開，「平常吃的飼料都有加水，這次只是為了讓牠走出來，才放乾飼料，結果牠雖深受吸引，還是沒走出來。」網友看了萌趣的影片，紛紛留言，「難道...這是傳說中的二哈附身嗎？」、「人家是乖～不敢越雷池一步」、「太認真看飼料了」、「媽咪不要這樣笑牠啦～狗狗都是大近視」、「天然呆，哈哈！」。

▲米路活潑可愛，還帶點傻勁～

▲米路和溫馴的皮蛋相處得很好，也喜歡找牠塞乃。

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