萌喵玩123木頭人步伐輕巧　一腳躍上伸毛拳：抓到奴才了♥

實習記者曾珮瑄／採訪報導

桃園8個月大的貓咪「畢魯」平時親人聰明，沒有特別訓練，就會玩123木頭人。畫面中，牠眼神專注，看見人遮鏡頭，就知道要快速往前走，一看牠還會手懸空「完美定格」，最後「嗯」一聲跳到椅子上，抓到當鬼的奴才，還得意伸出貓掌。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲畢魯玩123木頭人。（圖／Instagram／@biruuu.cat授權提供，下同）

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畢魯媽接受《ETtoday寵物雲》採訪時說道，貓咪是路邊撿到的，起初才2個月大，好奇心很重，「之前用手指躲在棉被跟牠玩，會一直伸掌抓抓，沒有特別訓練，竟然就自己學會玩123木頭人～」影片中，畢魯站在遠方等，當媽媽遮眼時，牠會快速向前走，當媽媽一看牠時，牠就會馬上「定格」，動作重複5次後，畢魯「成功達標」，甜甜地「嗯」了一聲，跳到椅子上，伸出貓掌抓人，看起來很得意。

網友們看見如此神奇的畫面後留言，「這個頓點厲害」、「別人家的貓」、「快衝破螢幕了，巨可愛」、「貓手過來了」、「最後還奶一聲，太可愛了！」、「喔喔喔喔喔我要腦性麻痺了」、「嗯聲還奈奈的耶～」、「我家的玩木頭人都不給拍」、「這眼神...我已溶於水......」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲畢魯是撿來的浪浪，起初外型不佳，被馬麻笑稱「像小流氓」。

▲畢魯雖然是浪浪，但來到家裡時卻不怕生、很親人。

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