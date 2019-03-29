爸睡前見「滿版汪汪床鋪」大傻眼　網虧：底下那是買給自己的？

▲汪汪佔領爸床位。（圖／飼主米漿爸授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中市飼主米漿爸分享家中毛孩趣事，地上明明有擺好的床，狗狗們卻不捧場，3隻汪「豆漿」、「饅頭」、「妹妹」躺在床左半部，歐告「鐵熊」則睡在床下，讓他忍不住抱怨，「窩都鋪好了，雙人床右邊也讓給你們了，為什麼還要睡我位置......。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

米漿爸接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，家中4隻狗平常會和他睡，床右半邊和底下床墊都是狗狗休息空間，「那天正在用電腦，準備午休時，回頭一看就發現狗狗們又睡錯邊，明明空間很大了，卻老是佔我的位置」。畫面中，豆漿、饅頭、妹妹擠在米漿爸的床位，鐵熊自己睡在底下，擺好的狗床上頭則空空如也。網友們看到這畫面打趣窺米漿爸說，「地上那個不是買給你自己的嗎？」

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事實上，米漿爸家中共有有6隻領養來的汪，牠們各自都有不同的故事。其中，饅頭是移工帶回家的受虐犬；歐告「妹妹」則是他中途的浪浪，被退養3次都是被嫌棄外型不佳，「妹妹是台北運動場外的流浪狗，退養人都是夫妻，說黑狗沒特色，甚至還有說牠『不好拍照』的......雖然妹妹很樂天派，看到我都很開心，但心疼牠就沒再送養了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲情人節一到，爸送毛孩唇印。

▲歐告妹妹被退養3次，回到主人身邊備受疼愛，喜歡出外兜風。

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