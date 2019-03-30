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喵少女9年後變「菜刀眼大嬸」　毛手間愛心圖樣「炸裂」

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▲少女十八變，漸漸流露「嬸」味。（圖／飼主雞堡爸授權提供，下同）

▲少女十八變，漸漸流露「嬸」味。（圖／飼主雞堡爸授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

騙到1個傻奴才，不用再裝淑女了！彰化縣溪湖鎮貓友「雞堡爸」分享9歲喵皇「香雞堡」多年來的改變，只見牠兩手間原本有顆「愛心」，卻隨著發福變成「心碎」圖樣，原本的魅力眼波也變成厭世「菜刀眼」，喵少女逐漸飄出嬸味，讓網友笑是「女大十八變」。

▲香雞堡穿上萬聖節服裝。

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▲香雞堡穿上萬聖節服裝。

雞堡爸接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，香雞堡以前個性傲嬌，要零食會要到翻臉；但有時又有貼心舉動，到了就寢時間，會在家中「大巡堂」，只要沒睡覺的家人，都會受到牠「樓管」般的碎念攻擊。這9年來，聖上變得懶散許多，不太愛咬人，睡覺睡自己的，白天也常沒事囉嗦，「香雞堡骨架小，稍微肉一點就很明顯，如廁後屁股黏髒東西，自己整理不了時，會生氣到對自己哈氣。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

雞堡爸說，雖然聖上變得厭世許多，但卻也多了暖心的一面，「牠變得比較會在乎周遭，家裡只要有病人，牠會默默守在旁邊；如果有人吵架了，會在旁邊不停叫，就像和事佬一樣。」香雞堡以前個性獨立，年紀大後變黏人愛叫，爸爸也坦承，有時忙碌、不了解牠的需求，會被吵到心情有些浮躁，「不管香雞堡變得如何，我都希望牠能健健康康、不要生病，開心做自己，還有長久陪伴我～。」

主人雞堡爸的貼文獲得不少網友留言，「女大十八變，越變越隨便」、「好肉啊」、「一定還是很愛她～肉多多摸起來很舒壓」、「左：婚前、右：婚後」、「唯一不變的，忠心耿耿的奴才」、「觀察力太強大了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲香雞堡幾年時間，產生了種種變化。

▲香雞堡幾年時間，產生了種種變化。

▲儘管嬸味流露，還是主人心愛的毛寶貝～

▲儘管嬸味流露，還是主人的心肝寶貝～

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關鍵字： 喵皇愛心彰化

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