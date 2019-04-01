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傲嬌老黃收編3日愛撒嬌　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

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▲老老黃離世前，洗了人生第一次澡，卻也是最後一次。（圖／飼主黃姿榕授權提供，下同）

▲老老黃離世前，洗了人生第一次澡，卻也是最後一次。（圖／飼主黃姿榕授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南網友黃姿榕長期在外餵養年邁浪犬「老老黃」，3個月前她發現狗狗體力漸弱決定收編回家，原以為還能享福幾年，但狗狗病情卻突然惡化，3天後就離世了，她幫狗狗洗了狗生第一次澡，無奈這也是最後一次，「希望牠到另個世界能相信，人世間依然有愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

黃姿榕家中養了超過30隻流浪貓狗，因為老老黃在外沒有遇到迫切危險，才會選擇長期餵養，「牠不像其他浪浪，看到人會急著撒嬌，反倒讓我覺得很穩重，從其他狗的行為更可看出，牠是那區的老大狗。」直到3個月前，她發現狗隻體力漸差，連坐著迎接人的力氣都沒有了，才決定帶回家享晚年，「老老黃其實很不親人，收編時很怕被狠咬，但那天卻意外都很配合，或許是清楚明白我們在幫牠。」

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▲老老黃很傲嬌，卻願意聽話，乖乖被收編。

▲老老黃很傲嬌，卻願意聽話，乖乖被收編。

在外兇狠的老老黃，到家卻很會撒嬌、討摸，終於不用一大把年紀還得在外搶奪食物。黃姿榕說，「收編後有先帶去醫院，讓牠看醫生、吃藥，原以為還能安享多年，結果身體狀況突然變得很差，開始不吃，也會嘔吐、吐血，還有血便的問題，3天後就去當小天使了。」

老老黃離世的前一晚，主人帶牠去洗了狗生第一次澡，牠已經無力起身，只是乖巧趴在地板享受搓身體，雙眼相當有神，像是不想忘記眼前所看到的一切。黃姿榕說，「我知道狀況不樂觀，我們選擇好好的道別。老老黃，不管從前過得如何，我希望你能明白，人世間依然有愛！你不再是流浪狗，而是我們家的一份子。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲媽：希望你在另一個世界要幸福！

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