遲到都你害的！　白貓伸毛掌塞縫「擋門」：爸爸別走～

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這個門檔怎麼「毛毛的」？高雄市飼主「瓏爸」準備出門上班，5個月大的貓咪「珶珶」卻捨不得，伸出毛掌擋門，像不願意把門扣上一樣，就連剩一個小縫牠都堅持到底。瓏爸分享影片時附註，「出門遲到都是你害的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲聖上擋門，最後伸出毛掌塞縫。（圖／臉書粉專「瓏爸的貓日常」授權提供，下同）

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瓏爸接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，珶珶是家中老么，個性超撒嬌，睡覺一定要「臉貼臉」，每天早上都會擋在門口，不放他離開，「那天急著出門上班，結果珶珶又擋在那，因為怕夾到，每次開門都要很小心，浪費很多時間跟牠耗。」影片中，小白貓舒服瞇眼睡覺，發現奴才要關門離開了，就動手阻攔，僵持許久後，牠執著的留下1隻毛手卡在縫，主人輕輕用腳推回，還會趁對方收腳後伸手硬塞。

網友們看見如此療癒的畫面，紛紛留言，「免費門檔」、「先交出罐罐我才能讓你走！哈哈哈」、「此路是我開～要從此路過～留下買路罐～」、「我是主管的話我就不計較遲到了」、「一坨貓」、「路障貓貓」、「Over my dead body的概念就對了」、「捨不得你走啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲珶珶撒嬌黏人。

▲瓏瓏(左)與老么珶珶。

▲毛成員們在鏡子前開分身～

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