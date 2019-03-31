貴賓牽繩散步遭大狗甩咬　屁股到前腳撕裂傷「一動就痛到哭」

▲Pocky目前現狀影片，已變色處理！



實習記者曾珮瑄／採訪報導

背上的傷疤成了「心痛的印記」，台南市飼主Carol拍下愛犬Pocky身負重傷的照片並敘述，「牠是牽繩走在路上時，被後面突然衝上來的大狗咬傷的！」，只見狗兒原本身上只有1個洞，檢查後竟發現身體裡有著長達20公分的撕裂傷，從前腳到屁股，縱橫了牠小小的身體。

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▲Pocky在路邊遭浪犬咬甩，留下約20公分長傷口。（圖／飼主Carol授權提供，下同）

Carol向《ETtoday寵物雲》表示，當時男友「阿芮」帶著Pocky到台南後火車站旁的巷子散步，後方突然衝出1隻米黃色大型米克斯，狠狠甩咬Pocky的屁股，讓Pocky痛得不停掙扎，雖然當下有及時抱起愛犬，但後來去給醫生檢查傷口時，才發現肉眼見到豆子大的外傷，裡頭竟有快20公分的撕裂傷，傷口從屁股縱橫到前腳，醫生甚至說，若沒有及時處理的話，恐會形成「瘻管」，造成大面積感染，出血不止。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主Carol說，Pocky經過2個小時多的手術，縫合傷口，目前生命狀況穩定，已可回家休養，只是因為生性怕痛，麻醉退後不停哭泣，「現在狗狗如廁無法自理，需要人全程鋪尿墊、照顧，也因為傷口疼痛，不喜走動，只要聽到拿塑膠袋或者比較大聲的聲音，都會嚇到牠」。

▲Pocky平時溫馴乖巧，從不攻擊人或動物，如今卻因為意外而身負重傷。

愛犬受傷後，男友阿芮有在當地詢問附近住戶，希望能找到米克斯的飼主，但遲遲未果，後來才問到是1間瓦斯行老闆的員工養的，但是老闆換人，該員工也因為刑罰被關，放米克斯四處遊走，讓附近住宅區的人偶爾餵食。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Carol說，因為咬狗的米克斯找不到飼主，難以釐清責任，看著愛犬現在不但疼痛，心理也受重創，遇到如此傷心的事，也只能自認倒楣，「希望各位飼主平常遛狗時，一定要多加注意周圍環境，不能覺得有牽繩了，就放下警戒心，防不勝防的事情實在太多了，當時狗狗從後方突襲，若沒察覺到，根本無法阻止悲劇發生，所以還是要多注意，小心為妙。」

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