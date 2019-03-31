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包包突然「鑽出長手」狂揮　喵皇聞香凍未條：給朕來一口

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 ▲金桔想討吃，從洞口伸出毛手亂揮。（圖／網友徐佩華授權提供，下同）

▲金桔想討吃，從洞口伸出毛手亂揮。（圖／網友徐佩華授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

聖上都是「伸手牌」！桃園3個月大的喵皇「金桔」生性愛吃，奴才徐佩華經過店家允許，把牠放到貓背包中帶進餐廳，聖上聞到桌上的食物覺得很香，忍不住從洞口伸出修長毛手，還不停揮動，就算看不到食物也能討吃，這樣特殊的情景也嚇到了主人的好朋友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

徐佩華說，金桔視「吃」如命，若是正享用肉肉卻被拿走會生氣發怒，那天向店家告知後讓金桔待在背包裡帶進餐廳，明明出門前已經餵飽了，但貪吃喵聞到餐點的味道還是不停想吃，「為了讓貓安靜，有餵牠吃很小一塊，結果不夠滿足，又不能再餵，所以把背包往後轉，讓牠看不到食物。」不過聖上也不是省油的燈，看不到目標物，就執著地從洞口伸出修長毛手，不停揮動討吃，如此搞笑的行徑也嚇到了主人的朋友。

請繼續往下閱讀...

徐佩華當時看到貓的行為也說，金桔早就不是第一次這樣了，「只要不理牠，一陣子後就會自己識相，把毛手縮回去。」網友們看到聖上獨特的討吃絕活，紛紛留言，「生命自己找到出路了」、「以為是尾巴太長跑出來勒」、「背包怪」、「毛茸茸的怪手，哈哈」、「龜殼喵」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

不過網友侯孟仁看到文章後向《ETtoday寵物雲》表示，曾經在使用太空包時，不慎讓貓咪撕咬背包後逃出，「當時雖然有察覺，但當下無法立即反應，讓我差點失去了毛孩。」後來雖然有找回寵物，但他也認為飼主使用太空包時，要多提高警覺，注意貓咪狀態，才不會釀成悲劇。

▲我把手手縮回去了，能給點東西吃嗎～

▲我把手手縮回去了，能給點東西吃嗎～

▲聖上乖巧聽話，會背貓背包帶牠出去玩，平常也會注意金桔的安全。

▲聖上乖巧聽話，會背貓背包帶牠出去玩，平常也會注意金桔的安全。

▲金桔喜歡出去玩。

▲金桔喜歡出去玩。

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關鍵字： 喵皇桃園伸手牌討吃

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