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17歲獨眼老柴遭棄　原主「不擬續養」丟牠在收容所繞圈

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▲主人辦理「不擬續養」，將獨眼白柴送進收容所。（圖／網友郭怡君授權提供）

▲主人辦理「不擬續養」，將獨眼白柴送進收容所。（圖／網友郭怡君授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

網友郭怡君前往「台東縣動物收容中心」領養老汪，轉頭發現一隻白柴在收容所內，左眼失明的牠，不停在籠內繞圈，本該好好待在家中「安養晚年」，前飼主卻把狗帶到收容所辦理「不擬續養」，付了3500元就離開，「管理員說，那隻狗已17歲了，再活也剩不了多久，牠的主人卻選擇花錢把狗送走。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

郭怡君本身有在關切動物「安樂死」議題，她接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，雖然現在政府規定，動物安樂死需要透過收容所獸醫評估，罹患重病、重傷、患有嚴重傳染病及強烈攻擊性等動物，才會依規定進行人道處理，但只是不再有12天的撲殺期限而已，「有問題」的犬隻還是一樣會以「緊急人道處理」的名義，被迫面臨安樂死。

請繼續往下閱讀...

雖然後來有善心人士願意出面領養白柴，而且明天就會帶走牠，但難以保證收容所「不擬續養」的政策不會再讓憾事發生，郭怡君在臉書發了獨眼白柴的文章，並且附上台東縣流浪動物收容中心網站中，緊急人道處理的條件，引起網友留言爭論，「這些條件都不置於死吧！什麼人道。」、「17歲了～狗狗還能站還能走，那麼幸運，主人竟然不要了...」、「這樣對待沒能力活下去的老狗，真的很讓人心痛，狗狗對人類忠誠的付出，最後竟是這般下場。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲白柴目前已有善心人士領養。

▲白柴目前已有善心人士領養。

▲緊急人道處理條件列表。（圖／翻攝自台東縣政府主管法規查詢系統）

▲緊急人道處理條件列表。（圖／翻攝自台東縣政府主管法規查詢系統）

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關鍵字： 白柴獨眼收容所撲殺人道處理安樂死

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