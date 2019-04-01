回家「鬥魚小紅」玄關迎接　兇手喵叫炫耀：抓到獵物了

▲魚前輩「小紅」被新來的喵皇終結生命。（圖／飼主王小姐授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台東飼主王小姐和老公出門掃墓，3、4個小時後回到家，在玄關迎接牠們的卻是養了1年的鬥魚「小紅」，眼看早已乾癟、尾巴斷裂，也沒了呼吸心跳，而凶殺案兇手就是一旁貓咪「橘子」。橘子發現主人回來了，得意地不停喵叫，像是炫耀自己抓到了獵物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

王小姐說，橘子是家裡年紀最小的，現在6個月大，「貓咪是剛認養的毛孩，起初真的很乖巧，最近變得比較調皮。」那天她和先生掃完墓回到家，一開門就看見玄關的地墊上躺著乾癟的鬥魚「小紅」，「養的2隻鬥魚一紅一藍，是我和老公在夜市套圈圈的獎品，養了1年多很珍惜牠們，結果橘子剛來沒多久，就宰殺了我的寶貝！」

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▲剩下鬥魚小藍，網友留言想求牠的心理陰影面積。

面對小紅的死亡，王小姐無奈地說，「也怪自己沒有注意到貓會爬電視櫃了，更沒注意到牠早已覬覦鬥魚，甚至昨晚值夜班，還接到老公電話，說牠還想再抓另隻魚！」網友們看到這樣的畫面，紛紛留言，「牠走了帶不走妳的天堂...」、「隔壁小藍挫咧等」、「自己的魚自己抓（誤）」、「還以為是紅龍」、「明年得给小紅過清明節了。」、「牠讓你順便掃鬥魚的墓」。

不過也有不少網友猜測，或許鬥魚是自己跳出來的，為此王小姐說，「當時玄關離魚缸放的地方非常遠，小紅沒辦法飛那麼遠的。」還有網友回覆建議，小藍的魚缸可以找個通風的蓋子蓋好。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲橘子亂爬，把衣架子弄翻後，撒嬌裝乖。

▲喵：我做錯什麼了嗎～？

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