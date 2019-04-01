汪叼碗暗示「快放飯」　直接「餓倒」睡著：吃不到用夢的

▲Mico餓倒在飯碗內。（圖／飼主小志授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

希望醒來後鏟屎官能把碗填好填滿！屏東1歲半的米克斯Mico肚子餓，刻意叼出飯碗玩，想給主人「小志」暗示，玩到一半太累，整個頭栽到碗裡睡著了，側躺還露出白嫩的小肥肚，不過網友說，「這身材比較不像『餓倒』，像是吃太飽」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

小志接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，他每天固定早晚餵食狗狗一次，那天差不多要吃飯了，Mico就自己咬飯碗出來玩，結果玩到一半整個頭栽在碗裡睡，「牠之前也這樣過，那天忘記定時巡，才沒發現碗空了，後來『補貨』後，馬上提起精神吃。」

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網友們看到牠睡成這樣，紛紛留言，「是吃得太累了嗎？」、「倒頭就睡」、「哈哈哈你們家狗狗好有趣喔！還有那個後腿真的好肥美...」、「命案現場」、「肉肉的好可愛喔」、「飯弄太久，孩子昏倒了」、「這身材比較像是吃到想睡」、「人為財死，狗為食亡」、「後腿的姿勢太可愛了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲Mico個性黏人，常會用頭ㄎㄨㄟˋ人～

▲插頭蓋板被汪汪咬起。

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