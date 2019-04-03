老飼主跳河輕生　2骷髏犬在家等嘸人…餓到「肋骨凸出..

▲獨居老人阿福輕生，遺體在朴子溪東岸500公尺處被尋獲，留下2隻汪。（圖／里長楊石旭授權提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

嘉義朴子市文化里里長楊石旭，近日在臉書發布一則令人鼻酸的消息，該里的獨居老人「阿福」在3月29日下落不明，今消防隊證實他已跳河輕生，且2隻狗「小黑」、「小白」被遺留家中，汪汪多日未餐，其中小白還有長期營養不良的問題，呼吸時肋骨收縮相當明顯。

楊石旭說，獨居老人阿福10、20年來過著很原始的生活，平時以撿回收維生，近年來身體狀況漸差，眼睛也看不清了，便中斷撿回收的工作在家休息，「也許是因為閒下來了，身邊也沒有朋友，經常胡思亂想，在朴子橋呆坐，就釀成了這樣的悲劇。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB)

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最新消息指出，消防隊3日搜索後，已在朴子溪東岸500公尺處打撈到老人遺體，正在做後續處理，至於死者遺留的2隻狗，已由楊石旭和里民「牛牛」抓紮、安置，目前已有善心人士領養了小黑，而小白有長期營養不良的問題，需要好好靜養，才能開放認養。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小黑已有善心人士領養，小白則是在慢慢恢復體力中。

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