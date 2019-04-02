聖上懷孕爭寵！收編後「肚子縮回去」　成功騙鏟屎官入甕

▲浪喵沛沛側躺時肚子腫大，看起來像是懷孕了。（圖／飼主賴易承授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

中華民國新思維生命關懷發展協會的理事長賴易承，在20個月前餵食浪貓時，遇到一隻親人的虎斑，牠肚子臃腫，看起來像是懷孕，為讓貓咪好好待產決定收編，帶去給醫生檢查時，甚至得知約10到14天就會臨盆，一切生產用具準備完畢後，聖上的肚子卻莫名縮回去，才知道是高明的「假性懷孕」手段。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

賴易承接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當時遇見浪喵「沛沛」時，牠主動撒嬌蹭人，肚子還相當腫脹，才以為是遇到了孕婦，「我和牠約定，若想被收編，明天要在同樣地點等我，隔天帶外出籠來，還來不及看清楚，沛沛就已經主動鑽進籠內。」帶去給醫生評估預產期後，得知貓大約10到14天就會臨盆了。

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因為沒有養貓經驗，收編的又是孕貓，所以賴易承行事很謹慎，到處詢問要準備的待產用具，希望貓能順利生產，沒想到某天卻發現沛沛的肚子莫名「縮水」，孕味消退，「醫生看到這現象，說應該是『假性懷孕』，當下聽到很傻眼，原來牠演技那麼高超，把我跟醫生都騙倒了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

雖然被騙了，但賴易承認為貓並無惡意，也不捨流浪動物的遭遇，還是讓牠成為家中一份子，網友們得知收編故事後，紛紛留言，「假懷孕這招比碰瓷還厲害啊！貓界仙人跳翹楚呀」、「被仙貓跳」、「標準宮廷劇爭寵劇情阿」、「詐騙集團老大親自出馬了」、「原來是預謀性犯案，騙到了1位終身鏟屎官」、「牠跟獸醫串通好了！」、「套路很深，然後你被牠套路了」、「貓斯卡得主」。對此，賴易承也在留言區回覆，「確定牠是假懷孕後，就抓去結紮了。」

▲原來一切都是聖上的小詭計～

▲2歲的沛沛近日還偷帶男生「江江」回家，要奴才收編。

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