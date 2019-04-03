中年男想吃肉竟暴打浪浪　歐告下半身「溢滿蛆」頭蓋骨碎裂

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

就算餓也不能傷害狗！嘉義王媽媽狗園的鄭副園長接獲網友通知，在屏東萬巒鄉五溝水一帶的餐廳附近有隻浪浪，下半身爬滿了數以千計的蛆，前往後發現牠身體虛弱，呼吸微小，頭部還異常腫大，送醫急救後向餐廳人員打聽才知道，狗狗頭被暴打，全是一名中年男子想吃狗肉所為。

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▲屏東浪浪遭毒打，兇手是因為「想吃狗肉」。（圖／臉書粉專「Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園」授權提供，下同）

鄭副園長說，狗狗受傷時躺在草地，呼吸甚微，眼球還帶有血塊，牠的下半身有很大的開放性傷口，上頭不只爬滿蛆，還有跳蚤、壁蝨，簡單做完除蟲殺菌後帶狗上車，「有位自稱是餐廳員工的先生告知我，狗狗是被中年男子暴打的，後來警察和動保人員雖有逮走兇手，但卻放重傷的狗在原地。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

狗狗頭蓋骨碎裂，現在送到嘉義民雄獸醫院治療，身體狀況已稍微回復，雖然能自行進食，但腦壓過高，頭部外傷還不能夠清創、排膿，腦部受重傷，食物放在前面還要輕拍牠，才能反應的過來，也需要長期觀察是否引發癲癇。鄭副園長說，「除了要降腦壓、全身發炎指數也過高，需要的藥物都非常昂貴。」看著浪浪遭遇，也讓他忍不住悲憤地說，「不能理解為何肚子餓，就要把動物傷成這樣，因為是流浪狗，就不被重視嗎？」

網友們看見狗狗重傷的情形，紛紛留言，「感謝副園長救援...」、「很可惡，都不重視」、「警察都來抓人了，卻没幫狗求救，辛苦你了」、「好可憐的孩子」、「好惡劣的人」、「謝謝您的善心」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗狗被救援當下，做了簡單除蟲殺菌。

▲狗的頭蓋骨碎裂，目前反應遲緩，恐影響腦部發展。

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