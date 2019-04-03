紅貴賓腳抬90度「棒溜」！　瞄準目標噴出「射線」尿滿紅心

實習記者曾珮瑄／採訪報導

真正帥的汪，連上廁所都可以霸氣！新竹市7歲的貴賓狗「帥帥」尿姿不凡，馬麻黃靜瀅拿著尿片準備接尿，狗狗見狀後，抬腳90度開始「棒溜」，而且不用低頭檢查就能瞄準「目標」，即便換邊也很熟練，讓網友看了影片後，忍不住想叫工讀生出來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲帥帥很會棒溜～XD（圖／飼主黃靜瀅授權提供，下同）

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黃靜瀅接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，公司是美容行業，店狗屎尿不能落地，因為帥帥喜歡扶著牆、抬腳尿，才會想要拿著幫忙接，未料才練習第2次就默契滿分！影片中，帥帥準備日常「表演」，腳抬高90度就綻放射線，已經很熟練的牠不用低頭檢查，就可以尿準，最後還會換邊再上。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

帥帥是隻盡職店狗，會陪客人吃飯，和小孩玩也不會被弄到生氣，連上廁所都很配合主人，網友們看到影片，紛紛回應，「好棒喔」、「尿好多喔」、「怎麼訓練的好強喔！」、「連尿尿也好帥氣！」、「主人太有福報了」、「尿也太多了吧」、「牠是工讀生吧......XD」、「神射狗與神接手～」、「馬麻是個好捕手～」。

▲噠菲跟帥帥一起迎賓。

▲3隻汪由左至右分別為美美、波波、帥帥，經常一同出去玩～

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