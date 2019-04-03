智能冷暖窩「倒掛」活活悶死愛貓　媽淚訴：毛孩機器內痛苦失禁

▲空調剛買回家，給貓咪漢堡使用。（圖／翻攝自當事人微博）

寵物小組／綜合報導

大陸一位女飼主先前購買了一台全新二手「智能冷暖窩」給愛貓「漢堡」使用，不料某日空調自己倒扣，裡頭配備的後墊直掩洞口，造成愛貓被悶死。業者得知消息，也在微博發出聲明表示，產品上市前已做過測試，都沒發生過問題，目前已提出應對方案，未來冷暖窩的安全性將會更高。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

事發在幾天前，該飼主早上未見貓咪身影，才發現智能空調倒扣了，擺正時發現裡面有東西，才驚覺到漢堡已在智能空調內，失去了性命，因為機器倒吊，裡面的後墊遮住了出風口，導致牠活活悶死在裡面。

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飼主表示，空調裡滿是漢堡的屎尿，想到貓被悶到失禁，忍不住崩潰，「漢堡才6個月大，不可能憑力氣就能把機器倒掛，說明這個冷暖窩設計有瑕疵，安全性能不佳，底盤也不夠穩，寵物在裡面翻滾、空調就跟著滾動，最後倒掛在地。」

業者知道了憾事，也在微博發出聲明表示，設計時有將重心設置在底座，增加穩固性，並且上市前已做過外力實驗又讓不同年齡、體重的貓咪親身體驗過，都沒有發生過傾覆現象。目前已作出應對企劃，冷暖窩將會新增配件，未來即便發生類似情況，也能保證商品安全性。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪臨死前不停掙扎，在機器上留下抓痕。（圖／翻攝自當事人微博）

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