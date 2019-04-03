乳牛犬開刀初癒！縱情草地「曬粉肚」　甜回眸等拍美照

▲妹妹躺在地上露粉肚。（圖／臉書粉專「南應大畢業校狗妹妹的搞笑日記」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

好久沒耍美了～高雄飼主謝詠詠養的乳牛犬「妹妹」，先前曾是台南應用科技大學的校狗，備受疼愛，3、4年前十字韌帶開刀，休養後初次躺草地翻滾，每翻身一次就會用力回頭放電，主人分享當時的照片也說，「牠像是擺好姿勢等人拍照一樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

謝詠詠說，約3、4年前，妹妹在玩時不慎受傷，十字韌帶斷裂，經過減重後動了手術，也要休養身體數月，「照片中是那時術後恢復，初次踏上牠最愛的草皮拍的。」妹妹快樂在草地上玩，每翻一次還不忘回頭看，展現嫵媚的網美躺姿，像是想要主人幫牠拍照留念，「平常外出習慣用牽繩拉妹妹，在安全範圍內偶爾才放開玩，狗狗平常愛撒嬌，牠會回頭應該是想確認我們還在不在。」

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妹妹從前是台南應用科技大學裡人氣最夯的校狗，常穿上時尚衣服在校園「走秀」，是很稱職的模特狗。網友們看見牠在草地的躺姿，紛紛留言，「 在擺pose耶～太可愛了啦」、「有沒有幫我拍美照？」、「藉機練腹肌？」、「超級好笑耶」、「麻麻這妳就不懂了，這是網美摔啦」、「我䓁著拿奧斯卡女主角捏」、「工讀生！出來！別裝了！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲妹妹：我這個模特兒稱不稱職～

▲老犬白點(左)和妹妹。

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