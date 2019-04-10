ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

1.3萬買貴賓「當天上吐下瀉死了」求償2.6萬　店家：願賠1隻狗

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貴賓狗,狗,長毛狗,白色貴賓,汪星人,毛孩,毛小孩（圖／達志／示意圖）

▲動保處提醒民眾別因一時衝動購買幼犬。（圖／達志／示意圖）

寵物小組／綜合報導

一名崔姓民眾2月底於板橋區一間寵物店購買幼犬，不料狗狗當天上吐下瀉不止，緊急就醫後仍宣告不治。崔姓民眾要求店家退費並負擔醫療費用、火化費用，卻遭到拒絕，氣得在3月初時找新北市動保處投訴。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

動保處指出，崔姓民眾日前購買一隻貴賓幼犬，沒想到狗狗持續發生嘔吐及下痢等症狀，緊急送到動物醫院後，經快篩及血檢，診斷為出血性腸炎，因有立即性生命危險，醫生即刻安排住院，但還是無力回天。崔姓民眾要求店家退還13000元買狗費用，另要求店家負擔醫療費用10450元、火化費用5000元，共計25750元；然而，店家無法接受，僅表示願意賠償一隻犬隻，經動保處第一次調解雙方未能達成和解共識，仍可進行後續消費爭議調節事宜。

請繼續往下閱讀...

動保處表示，寵物買賣糾紛案件屢見不鮮，消費者在購買寵物時，除看清楚買賣契約書內容是否將雙方之權利義務關係形諸文字載明外，也應仔細觀看幼寵之行動力及詢問店家是否完成驅蟲或基本疫苗注射，切莫一時衝動而購入幼寵。此外，動保處也提醒，未經許可從事寵物買賣行為，依動物保護法第25-2條規定，可處10萬元至300萬元罰鍰。

新北市104年3月起實施零安樂政策，強調「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」的飼養觀念。因此，動保處也鼓勵想養寵物的民眾多多認養，飼養後也應善盡動物飼養管理之責任，注意寵物飲食習慣、健康狀況、特殊習性或需求等。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊ETtoday寵物雲邀您一同支持「領養不棄養」，幫助更多流浪動物找到幸福的家！

獸醫 貴賓狗 示意圖（圖／達志／示意圖）

▲紅貴賓看醫生。（圖／達志／示意圖）

關鍵字： 新北市動保處寵物店貴賓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

他溫柔握貓手：阿爸很輕哦～　下秒「啪！」指甲刀噴飛..

採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：..

4歲妹畫「最想養的寵物」被當驢子　答案揭曉後連本尊..

主子認真臉教兒子「撕壁紙」 　貓奴目睹傻眼：房子是..

哈士奇「冷氣太冷」吹到感冒　網友傻眼笑翻：這隻一定..

15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想..

影／超仙雪狐波卡「小時候像老鼠」！　媽曝飼養血淚：..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

媽騎小折「遛巨大神獸」　路人建議：乾脆直接騎牠就好

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

柴可兔斯貓-柴犬不領情！胖妃一秒惱羞反怒咬

【毛爸鮮食提案】寵物專屬港式蘿蔔糕！毛孩也能大口吃

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

浪浪別哭-與毛孩分離後的傷痛讓你害怕？其實更應該勇..

寵物訓練師-別再強抱你的貓！訓練師2個方法幫你收服..

主人玩一半昏倒！　2個月幼幼小饅頭「抱手撒嬌」反應..

1.3萬買貴賓「當天上吐下瀉死了」求償2.6萬　店..

搬家獨留牠！忠犬米克斯「原地笑守2年」　遭舉報現居..

睡覺被媽媽狂鬧　火爆小貓氣到「飛踢娃娃」怒喵：麥岔..

貓毛滿天飛！　4喵同居人傳授6招實用巧思…再懶都能..

比特保母「嘴巴＋手手」推鞦韆　小男孩燦笑逗樂網友：..

窩中不見汪！衣櫃竟現不明「棕」影　抬左腿刷存在感

浪犬餓見骨瀕死沒人救！　她愛心照料「判若兩狗」美哭..

保健零食K頭沒反應！一丟肉肉「神嘴接」　小屁柴有夠..

住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投..

蔡賴相爭使民進黨分裂？林飛帆：兩位都是台灣歷史的罪..

留住膠原蛋白！平常做到「這6小習慣」　守住自信勇抗..

那些年藝人們開得餐飲店...　吳宗憲感嘆有理

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭還是幫他說話

手扶梯禁止左行右立！上海地鐵列8規定　網淚奔：只能..

3位大咖名人認為找到這些特點　女人就會散發自然美

樂生門柱遭拆！院民悲如手遭截、心插刀　衛福部協調「..

自助餐超強菜色！網曝驚人功效「吃了多撐半小時」　大..

國台辦：絕不允許任何人一邊在大陸賺錢　一邊破壞兩岸..

卡哇伊櫻花妹哭哭跑警所　女警「口尼基挖」讓她笑開了

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

狗哥聽主人命令　飛奔叼汪弟回家

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

柴柴鬥雞眼、死魚眼笑翻2千人！

潛水遇鯊魚噬腿　超級大口慘縫5..

助教上課打瞌睡！老師心疼別吵醒

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

停車遇黑貓強迫收編！硬鑽門趴腿

桃園汴洲公園　家犬誤食綠色雞皮

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

喵皇踩奴才賞鳥　網笑：頭抬高！

狗哥聽主人命令　飛奔叼汪弟回家

住雞舍隔壁！小狗學雞叫卡痰破音

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

柴柴鬥雞眼、死魚眼笑翻2千人！

潛水遇鯊魚噬腿　超級大口慘縫5..

助教上課打瞌睡！老師心疼別吵醒

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

停車遇黑貓強迫收編！硬鑽門趴腿

桃園汴洲公園　家犬誤食綠色雞皮

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

不再為貓毛所困的實用巧思

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面