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新竹高鐵傳棄狗！幼犬「裹衛生紙」丟垃圾桶　她驚呼：眼睛還沒開　

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記者吳鎮良／採訪報導

這種事也做得出來！新竹有名蔡小姐在高鐵站上廁所時，發現垃圾桶裡有個黑色的小生物，拿出來一看，居然是一隻大約才出生2-10天的米克斯幼犬。棄養的人居然不顧狗狗生命安危，將牠全身包裹衛生紙，丟棄在廁所的垃圾桶裡，誇張的行徑引發網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友緒娟日前在寵物社團PO出5張照片並說道，「剛剛一個朋友群組傳來的消息！在新竹高鐵站一名小姐發現這毛絨絨的小傢伙，牠被用衛生紙包起來丟在高鐵廁所的垃圾桶裡，還沒開眼代表還沒斷奶，所以這小子不知道餓多久了啊啊啊！」

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲手掌大的狗狗居然被丟棄在廁所垃圾桶裡！（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幼犬尚未開眼，估計出生不到10天。（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

畫面中可以看到，一隻約手掌大小的黑色狗狗被救出來後，趴在救援人的手上呼呼大睡，完全不知道自己的小命差點就沒了！只見牠身體雖然小小的，但肉掌卻看起來豐厚紮實，眼睛都還沒打開，估計出生還不超過10天。

緒娟表示，「其實我只是幫忙轉PO的，沒想到迴響這麼大。我會知道這訊息是我們有個狗聚的群組，然後裡面剛好這個男生（當事人）他今天去新竹出差，然後他在新竹高鐵遇到這名發現狗狗的小姐，然後那個小姐把狗狗抱出來，剛好被我們那名男生朋友看到，於是就順手拍了幾張照片放到群組上，讓我們大家也可以幫忙分享，那我就分享到臉書。」　

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼還好被蔡小姐第一時間發現並救援。（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「未開眼幼犬」遭棄高鐵垃圾桶！（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則貼文不到2小時就累積1千500多名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「這太誇張了！」、「這樣也能丟」、「真的很壞心，一個生命欸」、「這麼可愛的孩子...怎麼捨得這樣丟垃圾桶」、「沒人性阿！狗狗還那麼小」、「感謝好心人！」、「謝謝這位小姐救了牠」、「丟垃圾桶你還是人嗎」、「請問狗狗現在狀況還好嗎？」

照片中的幼犬在第一時間已被救援者帶去醫院餵奶，目前身體並無大礙，只是未來還需要一個家。緒娟的友人透露，狗狗會先被帶到台北，有朋友可以先當中繼站，因為撿到狗的蔡小姐家中已經有7隻米克斯了。

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關鍵字： 棄養狗狗幼犬米克斯新竹高鐵

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