5未開眼奶貓擠回收場花盆找不到媽　「過夜變4隻」師急安置

▲5隻未開眼奶貓擠在回收場的花盆裡。（圖／湯先生提供）

寵物小組／採訪報導

新北市板橋區江翠國小回收場日前出現5隻小奶貓，尚未開眼的牠們擠在花盆內爬來爬去，看起來相當無助。發現的老師因不清楚小奶貓是母貓叼來或遭惡意棄養，不敢擅自亂動，決定先觀察一晚，但直到隔天母貓仍未出現，甚至其中1隻小貓也不見，於是趕緊安置剩下的4隻小貓。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

湯先生表示，老婆的學校內出現5隻未開眼的小貓，估計出生不到1個星期；經過1個晚上觀察，確定沒有貓媽媽後，由學校同仁帶回安置照顧。因為小貓都還需要喝奶，只能用針筒慢慢餵食，待小貓再長大些、情況穩定後，就會送養，目前已有人出面表示願意認養其中2隻小貓。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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事實上，大多數被撿到的奶貓都是有媽媽照顧的，剛出生的貓咪身上缺少抵擋病菌的抗體，所以只能靠貓媽媽的母乳提供。貓媽為了要有充足的奶水餵養孩子，需要出去覓食得到充足的營養，如果人們不知道就撿走奶貓，牠回來後發現整窩寶寶都不見就會非常著急地四處尋找。

春夏季節是奶貓出生潮，新北市動保處提醒，遇到奶貓時請先「停看聽」，確認奶貓是孤兒後再出手幫忙，除非狀況有立即危險，或是貓媽媽已經消失不見很久，否則千萬不要擅自帶走奶貓。若奶貓隨處亂爬可能會從高處掉落或是爬到馬路上被車輛壓傷，可以找個紙箱把牠們裝起來放在原處，使貓媽媽回來時可以找到孩子。

▲小貓被安置後，正在用針筒喝奶。（影／湯先生提供）