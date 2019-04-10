新竹高鐵棄狗！清潔員搜哺乳室又見4隻奶汪　調監視器畫面找到人了

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記者吳鎮良／採訪報導

新竹有名蔡小姐在高鐵站上廁所時，發現垃圾桶裡有隻大約才出生2-10天的米克斯幼犬，棄養人誇張的行徑引發網友熱議！正以為這樁棄狗案就要落幕時，沒想到新竹高鐵站卻表示，清潔人員後續又在哺乳室發現4隻未睜眼的狗狗，疑似和全身裹衛生紙的狗狗是同一胎。

新竹高鐵站高小姐說，「有名小姐建議再搜看看，因為母狗一胎通常會有5-6隻狗狗，於是我們請清潔員再去巡邏看看，結果在哺乳室內又發現3隻公狗、1隻母狗，如果加上上午蔡小姐在女廁發現的那隻，一共有5隻狗狗被丟棄在新竹高鐵站。」

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▲蔡小姐第一時間在女廁發現被丟棄的狗。（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲斗笠阿伯一口氣在高鐵站丟了5隻「未開眼汪」。（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



新竹高鐵的人員得知此事，立刻調監視器畫面要尋找棄狗的人，果然發現一名頭戴斗笠的阿伯，趁四處無人時前後進入女廁、哺乳室。高小姐表示，「那位阿伯從早上8點就在高鐵站外面閒晃，10點多被人發現要棄狗在六家火車站，目擊者向我通報後，他才又把狗帶出來，沒想到最後居然是來高鐵站丟狗。」目前高鐵人員已通報六家派出所接手處理。

回顧第一隻狗狗被發現的情形，網友緒娟日前在寵物社團PO出5張照片並說道，「剛剛一個朋友群組傳來的消息！在新竹高鐵站一名小姐發現這毛絨絨的小傢伙，牠被用衛生紙包起來丟在高鐵廁所的垃圾桶裡，還沒開眼代表還沒斷奶，所以這小子不知道餓多久了啊啊啊！」

▲還好狗狗們並無大礙。（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲每隻都只有手掌大小。（圖／網友Ray先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



畫面中可以看到，一隻約手掌大小的黑色狗狗被救出來後，趴在救援人的手上呼呼大睡，完全不知道自己的小命差點就沒了！只見牠身體雖然小小的，但肉掌卻看起來豐厚紮實，眼睛都還沒打開，估計出生還不超過10天。

緒娟表示，「其實我只是幫忙轉PO的，沒想到迴響這麼大。我會知道這訊息是我們有個狗聚的群組，然後裡面剛好這個男生（當事人）他今天去新竹出差，然後他在新竹高鐵遇到這名發現狗狗的小姐，然後那個小姐把狗狗抱出來，剛好被我們那名男生朋友看到，於是就順手拍了幾張照片放到群組上，讓我們大家也可以幫忙分享，那我就分享到臉書。」

目前全身裹衛生紙的狗狗先被帶上台北了，現在在中途林小姐家中暫時安置，而另外4隻狗狗則是暫時安置在發現小狗的蔡小姐家中。如果想知道更多5隻奶汪的後續，請私訊寵物雲粉專。

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