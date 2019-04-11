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汪被碰手森77秒變「惡柴」　可愛臉露牙耍凶狠成「反差萌」

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▲▼柴柴被碰手露牙耍凶狠，卻意外成反差萌。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728） 

▲柴柴被碰手秒露牙耍凶狠，卻意外成反差萌。（圖／翻攝自Instagram@mamechiyo728）

寵物小組／綜合報導

放開你的手，本汪要森77了！日本柴犬「豆千代」超討厭人家碰到牠的手，這天牠躺在老爸懷裡，卻有人想觸摸牠稚嫩小手，於是立刻露出利牙警告，可是牠的臉卻非常可愛，耍凶狠意外變成反差萌，讓不少粉絲瞬間被煞到！

 
 
 
 
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▲豆千代露牙耍凶狠影片。

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從影片中可以看到，豆千代原先正在享受老爸的按摩服務，卻中途開始露出利牙，原來是有人正在接近牠的小手，汪頓時感到非常不悅，瞬間「牙起來」讓人小心點！雖然利牙看起來十分兇狠，不過配上牠超萌的臉蛋依然讓網友直呼，「這樣也好可愛！」

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飼主經常在Instagram帳號「@mamechiyo728」分享柴柴的生活，最有趣的是，每次飼主抱著豆千代要下水前，汪都會輕輕撥動自己的手暖身，以防下水後忘記怎麼游泳，而牠滑空氣的動作，就如同蒼蠅摩擦手部享用美食的舉動一樣，十分地逗趣可愛，同時也讓牠擁有16萬名粉絲關注的超高人氣！

▲豆千代下水前動手儀式。

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關鍵字： 柴犬豆柴豆千代露牙利牙凶狠可愛反差萌

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豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

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