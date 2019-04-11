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肚肚好癢...軟Q橘貓化身體操選手　劈「一字馬」彎腰舔到併軌

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▲貓咪劈「一字馬」舔毛超軟Q。（影／網友Dennis Chung授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

貓咪就是軟Q代表！彰化橘喵「小橘」這天為了止癢，將腿劈開接近「一字馬」的程度，接著牠輕鬆地彎下腰開始舔毛，卻因為頸圈無法舔到癢的地方，最後竟然往後「併軌」，小橘呆萌的模樣笑翻不少人。

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▲▼貓咪劈「一字馬」舔毛超軟Q。（圖／網友Dennis Chung授權提供）

▲喵：什麼時候可以拿掉這個東西？

飼主Dennis Chung接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，小橘這陣子肚子皮膚有感染，因此暫時須戴著頸圈防舔。從影片中可以看到，小橘把腳劈開，角度接近180度，目的就是想要舔到癢的地方，可惜牠筋骨再軟Q也無法突破防舔圈，最後甚至舔到往後翻倒，十分地逗趣。

▲▼貓咪劈「一字馬」舔毛超軟Q。（圖／網友Dennis Chung授權提供）

▲小橘在家睡得十分安穩。

小橘原先是一隻浪浪，Dennis Chung餵養一陣子後發現小橘個性太溫和，時常被其他浪貓欺負，因此決定撈回家飼養。特別的是，小橘太憨厚，連誘捕籠都不用，可以直接抱進外出籠。小橘來到新家後，也和原本的貓咪相處得融洽，偶爾打鬧玩耍讓家裡十分熱鬧。

▲▼貓咪劈「一字馬」舔毛超軟Q。（圖／網友Dennis Chung授權提供）

▲小橘看醫生十分乖巧。

▲▼貓咪劈「一字馬」舔毛超軟Q。（圖／網友Dennis Chung授權提供）

▲3隻貓相處融洽，偶爾打鬧增添生活樂趣。

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Dennis Chung將小橘劈腿影片上傳至臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》，立刻引來不少網友笑翻留言，「瑜珈大師」、「芭蕾貓？」、「無骨瑜珈貓」、「劈個一字馬，怕了吧？」、「滑過去還以為看到傘蜥蜴」、「肚子太緊只好這樣坐」、「橘貓該有的肥肚～」、「是貓無誤」。

▲▼貓咪劈「一字馬」舔毛超軟Q。（圖／網友Dennis Chung授權提供）

▲小橘脾氣好，因此以前常被其他浪喵欺負。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪橘貓舔毛體操瑜珈芭蕾防舔圈頸圈

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