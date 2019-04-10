影／捕到野生大龍蝦！潛水員掀尾一看「秒放生」　1500人讚爆：真英雄

記者吳鎮良／採訪報導

這樣的行為有多少人做得到？吳姓潛水員日前捕撈到一隻野生大龍蝦，不過當他仔細觀察後，卻選擇「立刻放生」。原來是因為這隻龍蝦肚子抱著上千顆的卵，潛水員為了生態永續，一直以來都堅持「撈到母的就放回海裡」的原則，暖心的行為也讓上千名網友們大讚，「真英雄！」

影片中可以看到，吳姓潛水員將大龍蝦捕上岸後掀尾一看，發現這隻龍蝦腹中抱著許多顆橘紅色的卵，接著無奈地搖搖頭說了一句，「沒辦法啊～」說完便轉身將手中的母龍蝦放回海中，而重回到大海的龍蝦也隨即跳走。

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▲吳姓潛水員捕到野生大龍蝦。（圖／潛水訓練中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲掀尾一看，發現有上千個卵。（圖／潛水訓練中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



現在是龍蝦的繁殖期，牠們會大量進來沿海產卵，許多不知情的人可能就無意間地將母龍蝦捕走。吳姓潛水員轉述教練的叮囑表示，「1.甲殼類（蝦、蟹）只要把卵排到體外，那個卵是不能吃的，很髒很多細菌、2.所有甲殼類卵排出體外本體就瘦了，肉質不好吃。既然這樣我們為什麼不做一個永續經營的表現呢？」

吳姓潛水員說，「我其實在水裡就已經發現牠是有卵的母蝦，平常我是會直接放開我的手讓牠跳走，那天會把牠帶上岸的原因是為了讓大家了解，『放生』這一個動作是很重要的，也是永續漁法的第一步，我不想在我老年的時候龍蝦在台灣沿海絕跡。」

▲吳姓潛水員堅持生態永續，立刻把母龍蝦放回海中。（圖／潛水訓練中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲抱卵的蝦就是要放回海中！！！（圖／潛水訓練中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片分享在網路上後不到一天就累積1500名網友按讚，許多然看到吳姓潛水員的行為紛紛留言大讚，「很棒的觀念！」、「看到你這樣做，真是太好了」、「這隻龍蝦好家在是在台灣海域，如果在大陸水域就兇多吉少了」、「很棒！永續的觀念很讚喔」、「謝謝你延續生命，真英雄」、「這樣的行為忍不住按讚了」。

最後，吳姓潛水員也想藉這機會和《ETtoday寵物雲》的讀者們表示，「跟我一樣潛水的很多人，看到龍蝦都直接叉死，不管有沒有卵，我不想大家都為了金錢利益，而當作什麼事都沒發生，為了一時美味毀了生命延續的機會，魚市場走一圈多少螃蟹、龍蝦是抱著蛋等著上桌。我是天天在潛水，我親眼看到的事實就是台灣沿海的魚蝦蟹越來越少，不是每個人都可以看到我們潛水所看到的事情，所以我希望藉由這段影片，來教導大家永續的重要性。」

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