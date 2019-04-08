霸氣貓「狼背影」監視！　寄宿博美嚇歪石化縮牆角：麥過來喔QQ

▲貓咪監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

本宮今天就在這看著你！台北市萌喵Coffee見到來寄宿的博美圓圓之後，立刻化身「監視器」保衛地盤。只見貓在隔離區外面各種緊盯，圓圓則被嚇到只敢窩在牆角一步也不敢移動，或許雙方心中都在期許借宿結束的那天快點來臨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Coffee各種監視中。

從照片中可以看到，Coffee的背影像狼一樣，透出滿滿霸氣，牠緊緊盯著圍欄內的圓圓，藉此來維護自己的地盤，彷彿是個大姐頭！面對貓咪的威脅，圓圓被嚇得縮在墊子上，大氣都不敢亂喘，壓力非常大。

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，圓圓目前會寄宿約1個月左右，Coffe也不會真的跳進去欺負牠，因此這2天狀況有比較自在一點。值得一提的是，Coffee的個性就像牠的背影一樣時分霸道，家裡必須以牠為中心，若惹牠不開心就會咬人抗議；除此之外，牠也是公主病的重度患者，每一口飯都必須由人親餵，讓飼主天天追著跑餵食。





▲圓圓稍微放鬆、自在一點。





▲圓圓隨著「Coffee監視器」的移動來找躲藏之處。





▲Coffee不吃飯被訓話。

▲Coffee是隻有公主病的貓。

飼主將Coffee監視照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「喵：我該進去會會這小子嗎？」、「狗狗沒交保護費？」、「說不定會跳進去霸凌！」、「看背影還以為是狗」、「移動式監視器」、「我剛剛以為貓是狼犬...」、「這個柵欄好像沒什麼用欸XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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