ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

霸氣貓「狼背影」監視！　寄宿博美嚇歪石化縮牆角：麥過來喔QQ

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼貓大姐監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供）

▲貓咪監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

本宮今天就在這看著你！台北市萌喵Coffee見到來寄宿的博美圓圓之後，立刻化身「監視器」保衛地盤。只見貓在隔離區外面各種緊盯，圓圓則被嚇到只敢窩在牆角一步也不敢移動，或許雙方心中都在期許借宿結束的那天快點來臨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼貓大姐監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲Coffee各種監視中。

從照片中可以看到，Coffee的背影像狼一樣，透出滿滿霸氣，牠緊緊盯著圍欄內的圓圓，藉此來維護自己的地盤，彷彿是個大姐頭！面對貓咪的威脅，圓圓被嚇得縮在墊子上，大氣都不敢亂喘，壓力非常大。

飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，圓圓目前會寄宿約1個月左右，Coffe也不會真的跳進去欺負牠，因此這2天狀況有比較自在一點。值得一提的是，Coffee的個性就像牠的背影一樣時分霸道，家裡必須以牠為中心，若惹牠不開心就會咬人抗議；除此之外，牠也是公主病的重度患者，每一口飯都必須由人親餵，讓飼主天天追著跑餵食。

▲▼貓大姐監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供）

▲圓圓稍微放鬆、自在一點。

▲▼貓大姐監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供）

▲圓圓隨著「Coffee監視器」的移動來找躲藏之處。

▲▼貓大姐監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供）

▲Coffee不吃飯被訓話。

▲▼貓大姐監視寄宿博美。（圖／飼主傅馡馡授權提供）

▲Coffee是隻有公主病的貓。

飼主將Coffee監視照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「喵：我該進去會會這小子嗎？」、「狗狗沒交保護費？」、「說不定會跳進去霸凌！」、「看背影還以為是狗」、「移動式監視器」、「我剛剛以為貓是狼犬...」、「這個柵欄好像沒什麼用欸XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪三花狗狗博美監視對峙地盤霸氣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇逼路人結帳買熱狗　「胖累犯」4年持續打劫中！

南非盜獵者獵犀牛遭大象踩死　屍體被獅群啃剩頭蓋骨

對車「狂喵」遭路人側目！　5分鐘後小橘貓爬出引擎

散步回來好餓！小拉拉見宵夜口水失控　嘴邊牽絲掛2條

貪吃柴「飢餓臉」緊盯祭拜美食　網笑：地基主消化不良

柴柴窩神壇下偽「裝飾品」求保護　媽奸笑：晚上等著被..

下班見機車椅墊炸爛氣瘋！　她揪出兇手後心軟奉上罐罐..

牧羊犬逛街趴櫥窗緊盯食物　「沿路討食」網笑翻：店員..

跟小鏟屎官搭特製「雲霄飛車」　喵皇張大嘴陪玩：衝Ｒ..

交罐罐不夠！「貓霸」折手佔機車露凶狠臉：完成「任務..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

小拉拉見宵夜口水大失控...　嘴邊牽絲掛2條：開飯..

磁鐵汪硬鑽胯下卡位爭寵！　霸佔「該邊搖滾區」：就是..

貓奴心聲「買垃圾送玩具」　實測主子最愛垃圾排行榜！

白柴跳沙發滑倒花式折腰慘摔　落地惱羞找馬麻：都是抱..

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

1包中藥袋GET貓星人！牠「埋頭狂吸」爽到癱軟....

777幸運轉盤「周周抽餐券」得獎名單出爐！　9位幸..

霸氣貓「狼背影」監視！　寄宿博美嚇歪石化縮牆角：麥..

阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

跟鵝走回家剩牠落單　「短腿跑百米」拍翅狂追：兄弟等..

7公斤胖橘重壓10分！雙腿浮出「肉球認證章」　貓奴..

柴柴眼神超有戲！鬥雞眼、死魚眼難不倒　2千人笑翻：..

曾嗆「有貓沒我」！　阿婆甜讚「曾孫」：保護神明好乖..

北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

全國首創！　台南智慧路邊停車格開單系統啟用　

亞桌賽打哭平野美宇慘虐張本智和　大陸「射日」再展霸..

「洋垃圾」湧入台灣！監察院批損政府形象　環保署回應..

奇葩巴哥「背向式」上床　脖子狂折90度...網：不..

1580元起享受高速讀取！WD推出籃標平價 NVM..

2辣妹鵝肉街平交道超嗨自拍　網轟「無腦」拿命開玩笑..

鄭文燦兩度參訪花博　盧秀燕：六都只差侯友宜了

在地職人誌「IN新竹」上線　鄭明發：以在新竹市工作..

賓士「沒骨頭」撒嬌倒貼　哥哥眼神死：可以把牠弄走嗎

寵物動物熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

讀者迴響

熱門新聞

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

97鯨遭囚禁「尖刺煉獄」！終於..

館長直播舉手怒吼　差點被大雄咬

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

寄宿汪「堅持陪褓姆看電視」度估

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

盜獵犀牛遭大象踩死　屍被獅群啃

陌生灰髒柴溜店裡　折手翻肚睡歪

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

小拉拉見宵夜口水大失控...　嘴邊牽絲掛2條：開飯了嗎？　

磁鐵汪硬鑽胯下卡位爭寵！　霸佔「該邊搖滾區」：就是你了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面