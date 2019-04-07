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哈士奇逼路人結帳買熱狗　「胖累犯」4年持續打劫中！

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▲▼哈士奇逼人買熱狗，持續犯罪中。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

▲哈士奇逼人買熱狗，4年來持續犯罪中。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「我要吃熱狗！」新北市浮洲車站附近有隻會打劫路人的哈士奇「哈哈」，4年前有網友指出，牠會在超商外對著人大叫，逼得人一定得買熱狗供奉才行！近日附近居民Tingyu Li曝光哈哈近況，牠依舊在原地持續「犯罪」中！

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網友廖心筠4年前曾分享，浮洲車站有隻二哈不斷對著陌生阿伯吠叫，直到把人逼進超商後，店員立刻熟練地到熱狗區打包一條說「牠要這個啦！」讓阿伯只好認命買單，精明的哈士奇打劫成功。

哈士奇土匪在超商外打劫路人　逼對方結帳熱狗才肯離開（圖／廖心筠授權提供）

▲哈哈4年前被控訴在超商前打劫路人。（圖／廖心筠授權提供）

事實上，這隻哈士奇是車站旁消防隊養的狗，名叫「哈哈」，平時就在車站騙吃騙喝，把自己餵得肥嘟嘟！

附近居民Tingyu Li也曝光哈哈近日「現行犯」影片，原來時隔4年之久，哈哈依舊在原地尾隨人騙熱狗，大約一周會出現2到3次。不過哈哈相當現實，並非人人都親近，想要牠親人就必須先到超商一趟，等牠吃飽喝足才有力氣開始「公關」。

▲▼哈士奇逼人買熱狗，持續犯罪中。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

▲本周再度目擊哈哈正在打劫中。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

▲▼哈士奇逼人買熱狗，持續犯罪中。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

▲消防隊也會替哈哈做特別造型。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

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哈哈近日打劫影片上傳到網路上後，引來不少人笑翻留言，「主人：奇怪飼料都沒吃，怎麼還越來越胖？」、「夭壽！這報警沒用阿」、「看身材就知道是累犯」、「這身材說明一切罪刑」、「可以跟消防隊請款嗎？」。

＊編按：熱狗過鹹，最好避免給狗狗吃喔。

▲▼哈士奇逼人買熱狗，持續犯罪中。（圖／網友Tingyu Li授權提供）

▲汪：今天生意不好QQ（圖／網友Tingyu Li授權提供）

▼更多精采影音。

關鍵字： 哈士奇二哈熱狗超商月月浮洲車站

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