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貪吃柴「飢餓臉」緊盯祭拜美食　網笑：地基主消化不良

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▲▼柴犬緊盯祭拜食物讓神明壓力好大！（圖／網友吳宣儀授權提供）

▲柴柴緊盯要祭拜的美食。 （圖／網友吳宣儀授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市柴犬「妞妞」有著貪吃的個性，這天家中準備一桌豐富的佳餚祭拜地基主，美食香氣引來牠在一旁虎視眈眈，迫切想吃的心情全寫在臉上！飼主吳宣儀將這個畫面拍下後上傳到臉書社團「柴犬司令部」，讓網友笑翻直呼，「地基主會消化不良啦！」

▲▼柴犬緊盯祭拜食物讓神明壓力好大！（圖／網友吳宣儀授權提供）

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▲汪：我是在陪地基主吃飯啦！

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從照片中可以看到，吳小姐一家準備許多美食要祭拜地基主，桌上有魚有蝦還有肉，香噴噴的佳餚立刻引來妞妞的注意，只見牠在一旁虎視眈眈，坐好就定位置，乖乖等待大快朵頤的那刻來臨。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，妞妞非常的貪吃，平時家人在吃東西時也會坐一旁緊盯，看到人吃不下飯！

▲▼柴犬緊盯祭拜食物讓神明壓力好大！（圖／網友吳宣儀授權提供）

▲妞妞除了愛吃也非常喜歡睡覺。

妞妞目前7歲左右，是隻隨和又親人的狗狗，除了貪吃以外，妞妞最喜歡做的事情就是睡覺，也因此在汪睡著時不能打擾，否則牠會生氣不開心，尤其不能提到「抱抱」一詞，不然牠會立刻露出兇狠表情警告人類，「給我小心點！」。

▲▼柴犬緊盯祭拜食物讓神明壓力好大！（圖／網友吳宣儀授權提供）

▲妞妞睡覺被吵醒會變臉。

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飼主將照片上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「地基主阿杯壓力很大欸」、「同是柴控就敢吃了XD」、「汪：你們吃快點～吃完換我了」、「地基主會邀柴柴一同享用」、「地基主應該會消化不良吧！」、「牠是好客啦！」、「柴當招待也不錯～」、「這是在陪吃飯！不是每戶都有的待遇呀XD」。

▲▼柴犬緊盯祭拜食物讓神明壓力好大！（圖／網友吳宣儀授權提供）

▲妞妞完美笑容融化人心。

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關鍵字： 柴犬柴柴地基主拜拜祭祀貪吃

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