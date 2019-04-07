散步回來好餓！小拉拉見宵夜口水失控　嘴邊牽絲掛2條

▲小拉拉肚子餓口水失控牽絲。（圖／網友白婕沂授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

南投拉布拉多Toby散步回家瞬間感到肚子好空虛，看見馬麻端出宵夜，口水立刻失控流出，不但滴得滿地都是，甚至還牽絲掛在嘴邊，牠渴望的眼神令人無法忽視，只能快點餵食以免家中鬧水災！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲Toby狂嗑紅蘿蔔。

影片中Toby大大的眼睛向著一處猛盯，原來牠正在看著美味宵夜，香噴噴的味道讓牠口水大失控，不但滴遍地板，嘴邊還掛著牽絲口水，可見牠肚子超級餓。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，那天散步回來後，口水滴得特別誇張，那天的宵夜超豐盛，有水煮蛋、紅蘿蔔、罐頭及飼料，讓Toby吃飽健康長大。

Toby目前約3個月大，一天吃4餐，吃飯前幾乎都會流出口水，漸漸表現出貪吃的性格。Toby個性憨厚，同時也非常親人，飼主提到，只要假日有空就會帶Tobby出遊，可以看到陌生人讓牠超開心，而Toby也會主動找人玩耍，每次都玩得十分盡興。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主將Toby流口水影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，引來不少網友笑翻留言，「養這隻家裡不用怕停水」、「免費的水」、「口水都快成河了，還看不到點心」、「小小年紀就牽絲」、「罐罐呢～？」、「長大還得了！」。

▼小拉拉口水失控影片。

▼更多精采影音。