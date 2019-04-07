對車「狂喵」遭路人側目！　5分鐘後小橘貓爬出引擎

▲對車子學貓叫5分鐘，終於救出2隻小橘貓。（圖／網友蔡宗彣授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台東網友蔡宗彣日前在路上對著車子不斷「喵喵喵」，正當他遭到路人異樣眼光投射時，終於從引擎中撈出2隻小橘貓！原來小是喵們躲進引擎蓋，讓蔡先生嘗試學貓叫才順利救援。這個特別的經驗也讓蔡先生直呼，「路人都以為我瘋了！開車前請先學貓叫。」

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▲貓們食慾很好，可以把罐頭和飼料嗑光。

蔡先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平時餵養的三花貓在前幾天帶著小貓來到附近，所以開車前都會檢查一下，沒想到這天一打開引擎蓋就看到2隻小貓躲在裡面，甚至越藏越進去讓手無法撈到，擔心小貓們有不測，所以利用「學貓叫」的方法，試圖引誘出來。

蔡先生開始「喵喵喵」，讓不少路人投射異樣眼光，終於在5分鐘之後，第一隻小橘貓邊叫邊跑出來！另外一隻也被三花媽媽叫出來，透過「學貓叫」順利救援成功！

▲小貓們有眼疾，目前治療中。

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小橘貓們暫名「噗噗」、「恰恰」，從車子被救援出來後也到醫院進行檢查，都有眼疾的狀況，不過已在治療中，且食慾相當不錯！蔡先生也提到，會和家人各收養一隻，讓牠們有個溫暖的家，三花媽媽也會被結紮，不用再擔心會懷上下一胎。