三花喵剃毛「真材實料」嫩肚超顯胖！圓滾滾身材背後故事超偉大

▲Bubble剃毛後超顯胖。（圖／飼主張鈞惠授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這樣剃有顯瘦嗎？日前台北市飼主張鈞惠幫家中三花貓Bubble剃毛，沒想到意外曝光牠「真材實料」的身軀，光溜溜的嫩肚全被網友看光。不過，別看Bubble胖胖的，牠其實是救貓一命的「捐血小英雄」呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Bubble小時候喝奶，漸漸成長茁壯。

從照片中可以看到，Bubble露出光溜溜的皮膚，圓滾滾的身材就像個小瓦斯桶一樣，剃毛後完全「顯胖」，笑翻不少網友。媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，Bubble很怕熱，加上家中貓口眾多，一起換毛會讓家裡被廢毛淹沒，因此才固定整理牠們的毛髮，這次剃完後看見Bubble的身材後讓人不禁想問，「剃一剃真的會顯瘦嗎？」

▲Bubble翻肚高清照。

Bubble現在6歲左右，滿6歲以前體重都維持在5到6公斤，這幾年成功捐血救同伴一命，是名符其實的捐血小英雄！雖然現在Bubble身材大走鐘，但健康檢查指數都在正常範圍內，目前飼主也訂定運動計畫，準備讓Bubble慢慢減重，有更健康的生活。

▲Bubble在客廳攤平熟睡。

▲Bubble在家是大姐，會幫忙照顧小夥伴。

Bubble剃毛照片被飼主上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少人笑翻留言，「這個是顯胖...」、「第一次看到貓剃完還那麼壯的」、「身體好像迷你豬」、「顯曝其肥」、「我看到一個大肚腩 ！」、「這不虛胖，是實實在在的大胖子」、「牠的肉很結實」、「祝順產XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：胖是甚麼？我只知道我很可愛！

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