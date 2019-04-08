橘貓爆扣羞恥圈「正中黑臉」　結紮喵莫名被揍傻眼：尬麻辣！

▲橘貓爆扣黑貓哥哥一拳。 （影／飼主張家瑜授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「有怪物！看我的喵拳～」台北市橘貓「Q比」這天看見黑貓哥哥「歐咪」戴上防舔圈後，瞬間認不出對方，甚至還將該頭套當成籃框，單手爆扣出拳，正中哥哥的臉！Q比一連串白目舉動全被飼主錄下，並上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，笑翻不少網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲喵：君子報仇，十年不晚。

從影片中可以看到，Q比一臉見到陌生貓一樣，疑惑地看著前方黑貓，最後還出拳毆打對方，完全認不出是從小一起長大的哥哥！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，前幾天帶歐咪去結紮，回來經過隔離後2貓是第一次見面，「可能因為弟弟沒看過那個頭套，才會出手！」

▲Q比很快地也接受結紮手術，戴上防舔圈。

有趣的是，歐咪報仇的時刻很快來臨，當牠拿掉頭套後，立刻換弟弟前去結紮。飼主曝光歐咪報復手段，「哥哥沒有偷揍牠，都是直接開咬！搞得地上一堆毛。」兄弟倆就像歡喜冤家一樣，初次見面打得不可開交，沒隔幾天又能黏在一起睡覺，現在則是偶爾打鬧增加生活樂趣。

▲▼兄弟倆就像是一對歡喜冤家。

Q比偷打哥哥影片被上傳後，引來不少網友笑翻留言，「下次你別戴頭套，讓我逮到我也這樣對付你」、「貓界灌籃高手」、「一點都沒有讓我失望的動作呢」、「貓真的很擊敗」、「還知道人家臉在裡面XD」、「毆打病患？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▼更多精彩影音。